Emotionaler Abschied vom VfL Denklingen: Ansorge vergießt bei letztem Spiel einige Tränen

Zum Abschluss holte der VfL gegen den Tabellennachbarn ein 1:1 (0:0), womit er seine Serie auf zehn Partien ohne Niederlage ausbaute. „Von den Chancen her hätten wir das Spiel gewinnen müssen“, fand Ansorge danach ein Haar in der Suppe, mit dem er aber leben konnte. „Platz sechs in dieser starken Liga ist eine tolle Leistung“, resümierte Ansorge, der sich jetzt eine Woche Urlaub in Südtirol gönnt, ehe er sich auf seine neue Aufgabe beim Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen konzentriert.