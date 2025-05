Emotionaler Abschied nach elf Jahren: TSV-Jetzendorf-Urgestein Stefan Nefzger beendet Karriere

Die elf Jahre beim TSV Jetzendorf seien nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich prägend gewesen. „Was den TSV ausgemacht hat, war der Zusammenhalt der Mannschaft. Ich habe dort Freundschaften fürs Leben geschlossen“, schwärmt der 30-Jährige. Auch sportlich war die Zeit von Erfolgen gekrönt: der erste Landesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte, ein Wiederaufstieg und schließlich der dritte Platz in der vergangenen Saison, der größte Erfolg des Vereins.

So verabschiedet sich eine echte Legende vom TSV Jetzendorf. Seinen Verein beschreibt er so: „Wir waren immer eine B-Klasse-Mannschaft, die sportlich in der Landesliga gespielt hat – B-Klasse vom Feiern, vom Spaß, von der Freundschaft her. Landesliga dann sportlich. Und genau das hat es so besonders gemacht.“

2017 verbrachte Nefzger einige Monate in den USA, wo er neben seiner Bachelorarbeit auch auf dem Platz aktiv war. „Die Erfahrung war klasse. Körperlich geht es im US-Fußball ganz anders zur Sache“, sagt Nefzger. Der Gewinn des Michigan Soccer Cups war ein sportlicher Höhepunkt, auch wenn das Niveau insgesamt nicht mit dem in Deutschland vergleichbar sei.

Karriereende aus gesundheitlichen und privaten Gründen

Der Abschied vom aktiven Fußball fällt schwer – war aber wohlüberlegt. „Ich hatte viele Verletzungen: Kreuzbandriss, Meniskusrisse, Knorpelschaden, dazu jetzt die Schulter. Gesundheitlich geht es irgendwann nicht mehr“, sagt Nefzger. Auch beruflich sei die Verantwortung gewachsen, privat wolle er nun mehr Zeit mit seiner Frau verbringen. „Es ist der richtige Zeitpunkt. Lieber gehe ich nach einem Höhepunkt, als dass man sich irgendwann fragt, wann ich endlich aufhöre“, gesteht Nefzger.