Emotionaler Abschied für „Eule“ – Beermann trifft dreimal beim 9:5

Ein Abend voller Emotionen, Tore und Erinnerungen: Am Freitagabend verabschiedete sich Timo „Eule“ Beermann mit einem Fußballfest von der Bremer Brücke. Beim Abschiedsspiel zwischen den VfL-Allstars und dem Team „Eule & Friends“ feierten 4.033 Zuschauer ihren langjährigen Innenverteidiger, der sich mit einem Dreierpack standesgemäß aus seiner aktiven Laufbahn verabschiedete.
Kaum hatte Bundesliga-Schiedsrichter Florian Heft angepfiffen, zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz: Marc Heider köpfte nach einer Flanke von Bashkim Ajdini zur frühen Führung für die VfL-Allstars ein (2.). Kurz darauf sorgte VfL-Zeugwart Mario Richter für das erste Highlight des Abends – nach seiner Einwechslung traf er sehenswert aus spitzem Winkel zum 2:0 (19.).
Doch „Eule“ ließ das nicht auf sich sitzen. Für das Team „Eule & Friends“ stürmte der Verteidiger immer wieder mit nach vorne – und belohnte sich in der 37. Minute mit seinem ersten Treffer, als er trocken ins Netz abschloss. Manuel Riemann, der als Feldspieler auflief, glich kurz darauf per Volley aus (41.). Noch vor der Pause brachte Alexander Kotuljac die Allstars nach einem Konter wieder in Führung (45.).
Nach dem Seitenwechsel wechselte Beermann die Seiten – und lief für die Allstars auf. Gleich nach Wiederbeginn verwandelte er einen Elfmeter sicher in die Mitte (47.). Nur wenige Minuten später traf auf der Gegenseite Claus Costa zum 4:3 (53.).
Was folgte, war ein Offensivfeuerwerk: Heider (55.) und Ajdini (60.) erhöhten für die Allstars, Robert Tesche (68.) und Vitus Eicher (71.) verkürzten für „Eule & Friends“. Noch einmal durfte Mario Richter jubeln, als er in der 79. Minute vor der Ostkurve cool blieb und auf 7:5 stellte. Addy Menga (82.) und erneut Timo Beermann (86.) setzten die Schlusspunkte – letzterer mit einem typischen Beermann-Tor nach einem Sprint über den halben Platz.
Nach seinem dritten Treffer zeigte die Auswechseltafel die rote Nummer 33 – Beermanns Eltern hielten sie in den Himmel, während ihr Sohn unter tosendem Applaus ein letztes Mal ausgewechselt wurde.
Doch die emotionale Abschiedszeremonie war damit noch nicht vorbei: Musiker Christian Steiffen fuhr mit dem Rasenmäher auf den Platz, drehte mit Beermann, dessen Frau und Tochter mehrere Ehrenrunden – begleitet von Standing Ovations. Ein Videorückblick zeigte die schönsten Karriere-Momente, ehe VfL-Präsident Holger Elixmann das Mikrofon ergriff und Beermann zum „Ehrenkapitän auf der Brücke“ ernannte – eine Auszeichnung, die bislang noch keinem Spieler zuteilwurde.
Sichtlich gerührt dankte der 34-Jährige Familie, Freunden, Mitspielern und den Fans. Den musikalischen Abschluss lieferte Steiffen mit seinem Kult-Hit „Ich fühl’ mich Disco“, ehe die Feierlichkeiten im Alando Palais weitergingen – ganz im Sinne eines perfekten Osnabrücker Fußballabends.
1:0 Heider (2.), 2:0 Richter (19.), 2:1 Beermann (37.), 2:2 Riemann (41.), 3:2 Kotuljac (45.), 4:2 FE Beermann (47.), 4:3 Costa (53.), 5:3 Heider (55.), 6:3 Ajdini (60.), 6:4 Tesche (68.), 6:5 Eicher (71.), 7:5 Richter (79.), 8:5 Menga (82.), 9:5 Beermann (86.)
Ein Abend, der zeigte, was den VfL Osnabrück und seine Fans ausmacht: Leidenschaft, Zusammenhalt und echte Liebe zum Fußball.
Timo Beermann – „Eule“ – verlässt die Brücke als Legende.