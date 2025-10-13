– Foto: IMAGO

Emotionaler Abschied für „Eule" – Beermann trifft dreimal beim 9:5 Torfestival und bewegende Szenen beim Abschiedsspiel der VfL-Legende an der Bremer Brücke

Ein Abend voller Emotionen, Tore und Erinnerungen: Am Freitagabend verabschiedete sich Timo „Eule“ Beermann mit einem Fußballfest von der Bremer Brücke. Beim Abschiedsspiel zwischen den VfL-Allstars und dem Team „Eule & Friends“ feierten 4.033 Zuschauer ihren langjährigen Innenverteidiger, der sich mit einem Dreierpack standesgemäß aus seiner aktiven Laufbahn verabschiedete.

Kaum hatte Bundesliga-Schiedsrichter Florian Heft angepfiffen, zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz: Marc Heider köpfte nach einer Flanke von Bashkim Ajdini zur frühen Führung für die VfL-Allstars ein (2.). Kurz darauf sorgte VfL-Zeugwart Mario Richter für das erste Highlight des Abends – nach seiner Einwechslung traf er sehenswert aus spitzem Winkel zum 2:0 (19.). Doch „Eule“ ließ das nicht auf sich sitzen. Für das Team „Eule & Friends“ stürmte der Verteidiger immer wieder mit nach vorne – und belohnte sich in der 37. Minute mit seinem ersten Treffer, als er trocken ins Netz abschloss. Manuel Riemann, der als Feldspieler auflief, glich kurz darauf per Volley aus (41.). Noch vor der Pause brachte Alexander Kotuljac die Allstars nach einem Konter wieder in Führung (45.).

Zweite Halbzeit im Zeichen des Ehrenkapitäns Nach dem Seitenwechsel wechselte Beermann die Seiten – und lief für die Allstars auf. Gleich nach Wiederbeginn verwandelte er einen Elfmeter sicher in die Mitte (47.). Nur wenige Minuten später traf auf der Gegenseite Claus Costa zum 4:3 (53.).