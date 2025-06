Emotionaler Abschied: Empor beendet die Saison mit Heimsieg

Der FC Empor Weimar 06 sicherte sich zum Saisonabschluss einen 1:0-Heimsieg. In einem recht ansehnlichen Sommerkick mit Chancen auf beiden Seiten scheiterte zunächst Nils Herrmann am starken Gästekeeper Christian Schlundt. Den folgenden Abpraller nutzte Christian Löwer in der 62. Minute zum entscheidenden Treffer.