Emotionaler Abschied – Berglern gedenkt bei Pokalsieg verstorbenem Mitspieler

Berglern – Rund 30 Tage ist es her, dass die Nachricht des Trauerfalls bekannt wurde. SV Eintracht Berglern-Kapitän Andreas Bauer ist völlig unerwartet verstorben . Das für den darauffolgenden Tag angesetzte Pokalhalbfinale gegen den SC Eintracht Freising wurde verständlicherweise abgesagt. Vor etwas mehr als einer Woche veröffentlichte der Verein einen emotionalen Instagram-Post, wenige Tage später fand die Wiederholung des Halbfinals statt.

Am 30. Oktober teilte die Eintracht aus Berglern den bewegenden Beitrag. Zu sehen ist das Vereinslogo, darüber der Name des Verstorbenen. Im Mittelpunkt steht ein brennendes Herz mit einem Fußball und einer Kerze, die die Nummer fünf trägt – Andreas Bauers Rückennummer. Darunter steht: „Andi, du wirst uns fehlen, ruhe in Frieden!“

Auch der Text unter dem Beitrag könnte kaum bewegender sein. Berglern schreibt: „Mit großer Bestürzung nehmen wir Abschied von unserem Mitspieler, unserem Freund, unserem Vorbild.“ Der SCEB führt fort: „Trotz schwerer Verletzungen als Jugendspieler hat er sich bis in die erste Mannschaft zurückgekämpft und als langjähriger Kapitän war er das Gesicht unseres Teams. Mit seiner Ersten stieg er von der A-Klasse bis in die Kreisliga auf. Seine hilfsbereite Art, sein Humor und seine Zuverlässigkeit waren unsere Stütze auf und neben dem Platz. Wir werden dich schmerzlich vermissen, doch in unserem Herzen bleibst du für immer. Ruhe in Frieden, lieber Andi. Deine Spieler, der 1. und 2. Mannschaft.“