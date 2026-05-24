Emotionaler Abschied

Als Eisenmann und Bock im Jahr 2024 die Verantwortung übernahmen, stand der TSV vor einer ungewissen Zukunft. Nach dem Austritt aus der Spielgemeinschaft war vieles offen, sportlich wie organisatorisch. Der Verein musste sich neu sortieren, die Mannschaft musste sich finden. Aus einzelnen Spielern wieder ein Team zu formen, war die große Aufgabe. Rückblickend darf man sagen: Sie ist gelungen. Zusammenhalt im Fokus Unter der Führung der beiden Trainer entwickelte sich in Vöhl nicht nur eine funktionierende Mannschaft, sondern eine Einheit mit besonderem Zusammenhalt. Der Verein selbst beschreibt diesen Weg mit bemerkenswert warmen Worten: Aus einer Mannschaft sei eine Familie geworden.

Auch sportlich setzte das Trainerduo deutliche Zeichen. Bereits im ersten Jahr wurde der TSV Herbstmeister und schaffte anschließend den Aufstieg in die Kreisliga A Waldeck. Dort behaupteten sich die Schwarz-Weißen in der folgenden Spielzeit mit einem soliden achten Platz. Für einen Verein, der sich kurz zuvor erst neu aufgestellt hatte, war das ein beachtlicher Beleg für Stabilität. „Für immer Vöhler Jungs.“ Doch in Vöhl wird der Wert dieser Ära nicht allein an Tabellenplätzen gemessen. Der Klub verweist vielmehr auf das, was Eisenmann und Bock hinterlassen: Leidenschaft, Zusammenhalt und eine Mannschaft, die inzwischen auf eigenen Beinen steht. Insgesamt 32 Siege feierte der TSV unter dem Duo. Hinzu kommt ein Prestigeaspekt, der im Dorf- und Amateurfußball nicht unterschätzt werden darf: Unter Eisenmann und Bock blieb Vöhl unangefochtener Derbysieger.