EMOTIONALE TRÄNEN-BOMBE BEIM SV Bokeloh!

Nach dem letzten Saisonspiel am Mittwochabend lies es sich unsere Erste nicht nehmen, in einem würdigen Rahmen die zur neuen Saison scheidenden Akteuere gebührend zu verabschieden.

Verabschieden muss sich die Mannschaft jedoch von Jonathan Weber. Jonathan gönnt sich eine fußballerische Pause und kündigte an, bei einem Comeback für seinen Heimatverein SV Hemsen auflaufen zu wollen. In seinem letzten Spiel krönte Jonathan seine drei Jahre in Blau-Weiß mit der Vorlage zum 3:0 gegen den SV Dalum.

Danach wurde es emotional! Denn auch das Trainergespann Dirk Bruns und Christoph Westermann wurde verabschiedet. Nach fast 8 Jahren wird es in der kommenden Saison einen Wechsel auf der Trainerbank geben. Die Jungs ließen es sich nicht nehmen, sich für 8 Jahre Hingabe, Herzblut, Einsatz, Emotionen, Trainingsvorbereitung, Spielanalysen und vor allem großen Erfolg zu bedanken.

Mit den beiden Aufstiegen bis in die Emslandliga haben beide großen Anteil an der wohl erfolgreichsten Zeit der Ersten Mannschaft des SVB in der jüngeren Vereinsgeschichte! Nachdem nicht alle Augen trocken blieben, wurde beiden viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft gewünscht. „Bruno“ und „Wmann“ werden in der kommenden Saison das Ruder bei Union Meppen übernehmen und dort die Trainerlaufbahn fortsetzen.

Doch ein letztes Mal werden beide noch am 21.6. um 15:00 Uhr, für den SVB an der Seitenlinie stehen:

Jubiläumsspiel SV Bokeloh - SV Meppen

Termin vormerken und vorbeischauen!