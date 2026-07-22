Emotionale Rückkehr: Fabian Pley feiert gelungenes Comeback

Eine schwere Knieverletzung hatte den Schlussmann über viele Monate zum Zuschauen gezwungen. In dieser Zeit arbeitete Pley intensiv an seinem Comeback und kämpfte sich mit viel Disziplin und Geduld zurück.

Nun wurde die harte Arbeit belohnt: Der Torhüter feierte seine Rückkehr im Trikot des Oberliga-Aufsteigers und zeigte dabei, dass er nichts von seiner Qualität eingebüßt hat.