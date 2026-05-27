Emotionale Lewandowsky-Verabschiedung beim SV Puttenhausen Der 37-jährige Erfolgscoach tritt nach sechs ereignisreichen Jahren ab und übergibt den Staffelstab an Arjon Kryeziu von PM · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Achim Lewandowsky erwarb sich beim SV Puttenhausen große Verdienste – Foto: Verein

Der SV Puttenhausen hat eine Legende verabschiedet, nämlich Achim Lewandowsky. Der scheidende Cheftrainer war 2018 als Spieler zum SVP gekommen, übernahm 2020 das Amt des Spielertrainers und formte in sechs Jahren eine Mannschaft, die sich nach dem Wiederaufstieg vor zwei Jahren eindrucksvoll in der Kreisklasse etablierte und in dieser Saison bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielte. Der Routinier bestritt für den Klub aus dem Landkreis Kelheim 106 Meisterschaftsspiele und erzielte dabei 53 Treffer.

"Anfang dieser Saison, als es nicht richtig lief, hast du die richtigen Weichen gestellt und seit dem 7. Spieltag kein Spiel mehr verloren. Wir können als Verein stolz auf die letzten sechs Jahre zurückblicken und sind gespannt, was wir mit der Mannschaft erreichen können, die du geformt hast und uns hinterlässt“, betonte die Vereinsführung bei der Saisonabschlussfeier des Klubs, der in der Kreisklasse Kelheim im Abschluss-Ranking den dritten Tabellenplatz belegte.





Neben den sportlichen Verdiensten wurde auch Lewandowskys Einsatz für das Vereinsleben hervorgehoben: Mannschaftsevents und neue Traditionen wie das Entenessen haben das Miteinander nachhaltig geprägt und dem SVP zu Strahlkraft in der Region verholfen. Mit der Hoffnung, dass er dem Verein als Fan und vielleicht in künftiger Funktion verbunden bleibt, wurde Achim Lewandowsky offiziell in den Kreis der SVP-Legenden aufgenommen.





