Emotionale Achterbahnfahrt: Bardowick gewinnt Krimi am Schlosspark

Der Abstiegskampf der Landesliga Lüneburg befindet sich in der Crunch-Time: In einem unglaublichen Thriller feiert der TSV Bardowick einen ganz wichtigen Dreier im Sechs-Punkte-Spiel gegen den TSV Etelsen und klettert vorübergehend ans rettende Ufer.

Die Gäste brauchten keine 60 Sekunden, um durch Leon Hamann in Führung zu gehen (1.). Anschließend verpasste es der TSV jedoch, Etelsen den nächsten Nackenschlag zu verpassen. Stattdessen glückte Leon Krämer für die Hausherren der Ausgleich (16.). Als die Partie zu kippen drohte, vollendete Lucas Kaufmann einen Konter zur erneuten Führung (29.), noch vor der Pause legte der Doppeltorschütze nach (45.).

Nach dem Seitenwechsel brachte Krämer Etelsen schnell zurück ins Spiel (50.), Patrick Ehrhardt glich für die Schlossparkkicker aus (71.). Nach einem Angriff über den Flügel erzwangen die Bardowicker ein Eigentor von Mario Nagel (77.). In den Schlussminuten sah Hamann nach einem Foul an Krämer die Rote Karte. Den folgenden Strafstoß übernahm der Gefoulte selbst, doch scheiterte an Torhüter Christian Glebke (88.), der den Gästen drei Big Points festhielt.

Während die Mannschaft von Roman Razzia zwei Punkte vor Etelsen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, haben diese noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand, um die Gemengelage wieder aus eigener Kraft zu drehen.