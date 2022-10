Emotionale Achterbahnfahrt auf der Alm endet mit drittem Remis in Folg

In einem hart umkämpften Derby kann der FC zwei Führungen nicht über die Zeit bringen und trennt sich bei der SG Friedersdorf wie schon in der Vorsaison mit 2:2 unentschieden. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielten die Gäste eine 3-gegen-3-Situation perfekt aus, Bahr legte den Ball zum mitgelaufenen Ali, der den Ball herrlich ins lange Eck zur Führung schlenzte, mit der es auch in die Pause ging. Im zweiten Abschnitt versuchte Friedersdorf mehr und kam durch einen direkten Freistoß zum Ausgleich. Als sich fast alle schon mit dem 1:1 abgefunden hatten, überschlugen sich jedoch nochmal die Ereignisse.

In der 87. Minute spielte Bahr einen cleveren Freistoß zu R. Hennig, der das Leder kompromisslos zum vermeintlichen Lucky Punsh in die Maschen drosch. Doch die SG kam nochmal zurück. Quasi im Gegenzug landete eine Flanke am langen Pfosten und konnte dort zum erneuten Ausgleich eingeköpft werden. Der Schlusspunkt einer rasanten Partie, die sich für die Kurstädter wie eine Niederlage anfühlen sollte. Dennoch holt der FC einen Punkt auf der Alm, auf der sich noch viele Mannschaften schwer tun werden, ist Auswärts immer noch ungeschlagen und rangiert seit dem zweiten Spieltag in den Top 4 der Liga. Auch wenn die letzten Ergebnisse die Stimmung ein wenig trüben schaffte man es bisher in jedem Saisonspiel, ein mindestens ebenbürtiger Gegner zu sein und spielt am kommenden Wochenende gegen den FC Lauchhammer sogar um die Tabellenführung. Eine bisher beachtliche Leistung, an die in den nächsten schweren Wochen natürlich angeknüpft werden muss. Bedanken möchten wir uns auf diesem Wege auch nochmal für die tolle Unterstützung unserer Fans, welche uns am Samstag nicht zum ersten Mal ein Auswärtsspiel vor Heimkulisse bescherten.