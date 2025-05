Emotionale Abschiede und ein leiser Funke Hoffnung

Mitte Mai steht bereits der 30. und letzte Spieltag in der Bezirksliga West an. Dabei empfängt der SV Neufraunhofen den FC Walkertshofen am Freitagabend um 18:30 Uhr. Die Grafen hätten mit einem Sieg noch Außenseiterchancen auf die Aufstiegsrelegation. Der FC Walkertshofen konnte am Sonntag auf dem Sofa bereits den Klassenerhalt feiern.

Es wird ein emotionales Spiel für den SV Neufraunhofen werden. Nach vier Jahren sagt das Trainerduo Alexander Auhagen und Daniel Treimer am Freitagabend „Servus“ und verlässt den SVN nach einer außerordentlich erfolgreichen Zeit. Mit zwei Meisterschaften (Kreisliga und Bezirksliga), der ersten Landesliga-Saison für den Dorfklub sowie einer Hinrunde ohne Niederlage in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison trugen sich die beiden Trainer in die Neufraunhofner Geschichtsbücher ein. Auhagen hat dabei eine fabelhafte Bilanz von 64 Siegen, 22 Unentschieden und 33 Niederlagen vorzuweisen, zu denen Dauerbrenner Daniel Treimer 47 Tore und 24 Vorlagen auf dem Feld beisteuerte.