Emotionale Abschiede in den Waldsportstätten Kris­tian Arambasic kehrt zurück – BSV Rehden verabschiedet verdiente Spieler und langjährigen Trainer von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Zum Saisonabschluss wurde es in den Waldsportstätten noch einmal emotional. Vor dem letzten Heimspiel verabschiedete der BSV Rehden mehrere Spieler sowie den langjährigen Trainer Kristian Arambasic, der den Verein über viereinhalb Jahre hinweg entscheidend geprägt hatte.

Zwischen Dankbarkeit, Wehmut und Applaus standen dabei nicht nur die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt, sondern auch die enge Verbundenheit vieler Beteiligter mit dem Verein. Bewegende Rückkehr von Kristian Arambasic Besonders emotional verlief die Rückkehr von Arambasic, der den Verein erst im April verlassen hatte. Dass der frühere Cheftrainer noch einmal offiziell verabschiedet wurde, sorgte für einen der bewegendsten Momente des Tages.

BSV-Präsident Friedrich Schilling richtete persönliche Worte an den scheidenden Trainer, der sich sichtbar gerührt zeigte. „Ich bin gern hergekommen und will jetzt noch mit einigen Fans sprechen“, sagte Arambasic bei seiner Rückkehr in die Waldsportstätten. Der 48-Jährige hatte den BSV in seiner Amtszeit nachhaltig geprägt. Bereits in seinem ersten halben Jahr führte er die Mannschaft in schwieriger Lage zum Klassenerhalt in der Regionalliga. Hinzu kam der viel beachtete NFV-Pokalsieg gegen den SV Meppen, mit dem Rehden den Einzug in den DFB-Pokal erreichte.