Emotionale Abschiede in den Waldsportstätten

Zum Saisonabschluss wurde es in den Waldsportstätten noch einmal emotional. Vor dem letzten Heimspiel verabschiedete der BSV Rehden mehrere Spieler sowie den langjährigen Trainer Kristian Arambasic, der den Verein über viereinhalb Jahre hinweg entscheidend geprägt hatte.
Zwischen Dankbarkeit, Wehmut und Applaus standen dabei nicht nur die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt, sondern auch die enge Verbundenheit vieler Beteiligter mit dem Verein.
Besonders emotional verlief die Rückkehr von Arambasic, der den Verein erst im April verlassen hatte. Dass der frühere Cheftrainer noch einmal offiziell verabschiedet wurde, sorgte für einen der bewegendsten Momente des Tages.
BSV-Präsident Friedrich Schilling richtete persönliche Worte an den scheidenden Trainer, der sich sichtbar gerührt zeigte. „Ich bin gern hergekommen und will jetzt noch mit einigen Fans sprechen“, sagte Arambasic bei seiner Rückkehr in die Waldsportstätten.
Der 48-Jährige hatte den BSV in seiner Amtszeit nachhaltig geprägt. Bereits in seinem ersten halben Jahr führte er die Mannschaft in schwieriger Lage zum Klassenerhalt in der Regionalliga. Hinzu kam der viel beachtete NFV-Pokalsieg gegen den SV Meppen, mit dem Rehden den Einzug in den DFB-Pokal erreichte.
Künftig übernimmt Arambasic eine neue Aufgabe beim SSV Jeddeloh.
Neben dem Trainer verabschiedete der BSV auch zahlreiche Spieler, die in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil der Mannschaft geworden waren. Sportleiter Sandy Röhrbein überreichte gerahmte Präsente an die scheidenden Akteure.
Eric Anozie verlässt den Verein nach zwei Jahren und 57 Einsätzen in Richtung SV Atlas Delmenhorst.
Auch Elias Beck wird den BSV verlassen. Der Offensivspieler kam in zwei Jahren auf 57 Spiele, erzielte 13 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. Zur neuen Saison schließt er sich dem VfV Borussia 06 Hildesheim an. Dominik Klann wechselt künftig zu Eintracht Rheine, während Inwoo Choi den Verein nach drei Jahren und 57 Spielen verlässt. Sein neues Ziel ist bislang nicht bekannt.
Für David Lucic endet das Kapitel Rehden bereits nach einem Jahr. Aus beruflichen Gründen kehrt er zu Arminia Hannover zurück. Auch der Abschied von Pascal Wiewrodt wurde angekündigt, wenngleich eine endgültige Entscheidung noch aussteht.
So stand am Saisonende nicht nur der sportliche Abschluss im Fokus, sondern vor allem der Dank an zahlreiche Persönlichkeiten, die den BSV Rehden in den vergangenen Jahren mitgeprägt haben.