Emmerings Youngster findet den Dosenöffner: Heimsieg gegen Reischach

Emmering – Nach der knappen 1:2-Niederlage in Ostermünchen hielten sich die Emmeringer Kreisligakicker zu Hause gegen den TSV Reischach schadlos. „Ein starker Gegner“, stellte Co-Trainer Andi Bauer nach der Partie fest, „aber wir wussten, wo sie ihre Schwachpunkte haben.“ Die Folge: ein deutlicher 3:0-Heimsieg und ein weiterer Baustein in der Festungsmauer Pfarrbachstadion.

„Reischach war aber bis zuletzt brandgefährlich“, konstatierte Bauer. Dass nach 90 Minuten dennoch hinten die Null stand, war der soliden Abwehrarbeit um Georg Hanslmayer und Chris Niedermaier zu verdanken. Was sie nicht abräumten, entschärfte Keeper Andreas Kleinguetl. „Es war in der ersten Halbzeit ein Abnutzungskampf“, stellte der Emmeringer Coach fest. Ohne große Chancen hüben wie drüben.

Bis kurz vor der Halbzeit, als Youngster Max Niedermaier zum 1:0 einschoss (43.). „Der Dosenöffner, wie man so schön sagt“, so Bauer, der sich noch mehr gefreut hätte, hätten seine Schützlinge die zwei Chancen vor der Pause genutzt. „War aber auch so in Ordnung“, zumal die Gastgeber nach dem Seitenwechsel „eine Schippe drauflegten und gut in den Zweikämpfen drin waren“. Konsequent wurden nun die sich bietenden Räume genutzt.

Überragend dabei Chris Kirchlechner, der nicht nur aufgrund seines Treffers zum 2:0 (61.) Bauers Lob einfuhr: „Der wird mit seinen 38 Jahren immer besser.“ Nun lief’s für die Emmeringer. Michael „Muk“ Niedermaier, der zuvor nur das Lattenkreuz getroffen hatte, sorgte fürs 3:0 (81.). Einen durchaus möglichen höheren Sieg verhinderte am Ende Reischachs Torwart Dominik Reischl. Dessen Trainer Thomas Lange stellte nach dem Schlusspfiff korrekt fest: „Wir können von Glück reden, nicht böser unter die Räder gekommen zu sein.“