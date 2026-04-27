Emmerings nächster Brandherd: Offensive macht den Köck-Brüdern Sorgen

Der TSV Emmering verpasste in Westerndorf den zweiten Sieg in Folge. – Foto: Kurt Kletterer

Trotz solidem Start fehlt es dem TSV Emmering vorne an Durchschlagskraft. Das 0:0 in Westerndorf fühlt sich deshalb wie eine Niederlage an.

Mindestens einen ersten Achtungserfolg haben Thomas und Bernhard Köck schon in ihren ersten beiden Partien als neue Übungsleiter der Emmeringer Kreisliga-Kicker verbucht – und dabei ist nur mittelbar der 2:0-Überraschungserfolg gegen Ligaprimus TuS Raubling gemeint. „Wir sind auf dem richtigen Weg und die Jungs machen es gut“, resümierte Thomas Köck sodann nach der Nullnummer am Sonntagnachmittag in Westerndorf. „Wieder keine Niederlage, wieder kein Gegentor. Defensiv stehen wir gut.“

Wo andere sogenannte Feuerwehrleute hellauf begeistert wären, mit einer gefestigten Abwehr und vier Zählern in ihre Rettungsmission zu starten, fokussieren sich die Köck-Brüder gleich auf den nächsten Emmeringer Brandherd. „Wir müssen nach vorne mehr arbeiten, konsequenter die Wege gehen und vor allem auch konsequenter in den Abschlüssen werden“, betont Thomas Köck: „Balleroberungen und das Umschaltspiel sind für uns jetzt das Wichtigste.“