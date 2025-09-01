Emmeringer „Fehlpassfestival“ in Flintsbach – Aßling feiert ersten Kreisklassen-Saisonsieg

Von einem Dämpfer wollte der aus dem Urlaub heimgekehrte Emmeringer Fußballcoach zwar nicht sprechen. Doch mit der Vorstellung seiner Emmeringer Kreisliga-Kicker beim Auswärtsspiel am Freitagabend gegen den ASV Flintsbach war Elvis Nurikic auch nicht wirklich zufrieden. „Dafür hatten wir zu viele Ausfälle.“ Womit Nurikic im Nachgang des 1:1-Remis nicht nur die fehlenden Akteure im Sinn hatte.

„Vielleicht waren wir zu nervös“, suchte er nach einem Grund für das „Fehlpassfestival“ seines Teams. Dabei war die „tolle Atmosphäre auf dem Platz in den Bergen“ wie geschaffen für eine gute Leistung. „Die haben auch die, die da waren, größtenteils erbracht“, versuchte der Emmeringer Coach nicht zu viel Kritik aufkommen zu lassen. Zumal Flintsbach sich als „robuste Truppe“ erwiesen habe, „die noch jeden Gegner ärgern wird“.

Es schien aber, als sollten es die Emmeringer werden, die die Laune der Gastgeber in den Keller schicken würden. Trotz gleich drei fehlender „Sechser“. Ohne Simon Wimmer, Florian Oeckl und Alex Robeis „mussten wir wieder unser System umstellen“. Was Stefan Kuklok bei einem Konter in der achten Minute beim frühen 1:0 für Emmering nicht störte. „Wir waren zu ängstlich, wenig souverän“, so Nurikic.

Man habe es nicht geschafft, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten, und eigene Chancen zu verwerten. So blieb Youngster Max Niedermaier im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem ASV-Keeper nur zweiter Sieger, während Flintsbachs Samuel Köhler egalisierte (39.). Dass Emmering „nicht als Verlierer vom Platz ging, war unserem Keeper zu verdanken. Andreas Kleinguetl hatte einen Sahnetag erwischt. Sonst wäre es 3:1 oder höher ausgegangen.“

Ausgeglichener Dreier: Aßling gewinnt 2:1

Am dritten Spieltag der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) klappte es erstmals mit einem Dreier für die Mannschaft von Aßlings Neu-Coach Laszlo Ziegler. Die komplette erste Halbzeit habe man die Tattenhausener Gäste vom Tor fernhalten können, lobte er sein Team: „Da haben sie nichts aufkommen lassen“ – und selber für Zählbares gesorgt.