Emmeringer Aufholjagd wird nicht belohnt

In der 37. Minute ging Gröbenzell verdient in Führung. Scheibner spielte in den Lauf von Merkl, der Grabanica keine Abwehrchance lies. Kurz danach scheiterte Luff mit einem Distanzschuss an Grabanica. Kurz vor der Pause erhöhte Gröbenzell. Einen tollen Chip in den Rücken der Emmeringer Abwehr lupfte Mayer über Grabanica zum 2:0 ins Tor.

Danach kam Gröbenzell zu guten Chancen. Mayer scheiterte nach Fehlpass im Emmeringer Aufbau an Grabanica. Kurz danach schoss Luff einen Freistoss über das Tor. Erneut ein paar Minuten später ging ein Abschlag von Pangerl durch die komplette Abwehr, doch Mayer schoss am Tor vorbei. Für Emmering hatte Wilhelm eine Kopfballchance, doch Pangerl konnte den Ball parieren.

Gröbenzell kam besser in die Partie und Emmering tat sich zu Beginn schwer. Chancen gab es in der Anfangsviertelstunde keine nennenswerten. Die erste Chance hatten dann aber die Gäste in der 18. Minute, Seemann schoss nach einer Ecke aus der Drehung, doch Pangerl war zur Stelle.

Gröbenzell kam mit Schwung aus der Kabine und hatte gleich gute Möglichkeiten. Merkl scheiterte an Grabanica und Luff traf nur den Pfosten. Doch nach und nach kämpfte sich Emmering nun in das Spiel und konnte in der 60. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Theobald stecke gut durch auf Paluca, der Pangerl keine Abwehrchance lies.

Emmering drückte jetzt auf das Tempo und wollte den Schwung mitnehmen. 6 Minuten später gelang dann auch der Ausgleich. Einen Schuss von Kljajic wird abgeblockt, springt aber vor die Füße von Paluca, der sicher verwandelt. Jetzt war Emmering am Drücker. Gröbenzell wirkte angeschlagen, stand tief und schlug nur noch die Bälle hoch nach vorne. Emmering rannte immer wieder an, doch klare Chance konnte man gegen die eng gestaffelte Abwehr nicht erspielen.

10 Minuten vor Schluss, wurde dann der bis dahin vernünftig pfeifende Schiedsrichter zur Schlüsselfigur. Ein Distanzschuss von Luff klatschte an die Latte, den Abpraller grätschte Schunn zur Seite und spielte dabei klar den Ball, doch der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Das Geschenk nahm Schmid dankend an und traf zum 3:2. Wenige Minuten später sprang ein Gröbenzeller ohne Chance auf den Ball in Richtung Beine von Kajtazi, der gerade noch ausweichen konnte, doch der Schiedsrichter gab nur gelb, obwohl für solche Situation die 10 Minuten-Strafe eingeführt wurde. Wieder wenige Minuten später stoppt der bereits mit gelb verwarnte Tristl Paluca mit einem taktischen Foul, doch der Schiedsrichter schickte ihn nicht mit gelb-rot vom Platz.

Am Ende gab es einen Sieger, in einem Spiel in dem ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Gröbenzell war in Halbzeit 1 klar besser und führte verdient. Emmering kämpfte sich in Halbzeit 2 leidenschaftlich zurück und wurde dafür nicht belohnt. Somit sind die Chancen auf die Meisterrunde für Emmering nun kaum mehr vorhanden. Am kommenden Wochenende geht es zum Angstgegner nach Egenburg, gegen die man seit 2018 nicht mehr gewinnen konnte und es in den letzten 6 Spielen 5 Niederlagen hagelte.