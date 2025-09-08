Emmering verliert gegen den TV Feldkirchen – „Müssen 90 gute Minuten spielen“

Feldkirchen zieht Emmerings Dominanz den Stecker. Der TSV zeigt nur in den ersten 45 Minuten ein gutes Spiel und muss sich am Ende geschlagen geben.
Auch einen Tag nach dem 1:3 seines TSV Emmering gegen den TV Feldkirchen haderte Trainer Elvis Nurikic mit dem Ergebnis. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und uns sehr viele Torchancen herausgespielt. Wir haben den Gegner brutal in den eigenen Sechzehner reingedrängt. Ich war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Tore.“
Dabei hatten die Hausherren in den ersten 45 Minuten ein Tor geschossen, doch Schiedsrichter Tobias Lehner erkannte es wegen einer Abseitsstellung nicht an. „Hätten wir in dieser Phase das 1:0 geschossen, hätten wir wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel gesehen“, ärgerte sich Nurikic, gleichzeitig musste er aber froh sein, denn in der 25. Minute hielt sein Torhüter Andreas Kleingütl einen Foulelfmeter.
„Wir wollten eigentlich alles in die zweite Halbzeit reinwerfen“, so Nurikic. Der in der Pausenansprache entfachte Elan verebbte jedoch schon in der 53. Minute, als Tobias Raab nach einem Angriff über die rechte Seite das 1:0 für die Gäste markierte. Dieser Führungstreffer brachte die Gastgeber etwas aus dem Konzept und kratzte das daheim eigentlich große Selbstvertrauen: „Wir haben uns nicht aufgegeben, aber irgendwie haben wir auch nicht mehr so daran geglaubt, dass wir das Tor machen, obwohl es noch fast 40 Minuten zu spielen waren“, resümierte Nurikic, der mit Simon Wimmer verletzungsbedingt auf seinen besten Scorer der Vorsaison verzichten musste.
Wir müssen 90 gute Minuten spielen, nicht nur eine gute erste Halbzeit.
TSV-Trainer Elvis Nurikic
Mit dem 2:0 (70.) war das Spiel im Grunde entschieden. Nach einer Standardsituation fiel dem kurz zuvor eingewechselten Christian Weber der Ball direkt vor die Füße und konnte aus einem Meter einschieben. Das 3:0 durch Weber aus abseitsverdächtiger Position ähnelte in der Entstehung dem nicht gegebenen Emmeringer Treffer aus dem ersten Durchgang, was den Gedanken an die mögliche eigene Führung im Emmeringer Lager nicht unbedingt erträglicher machte. Das 1:3 durch Stefan Kuklok in der Schlussminute war nur noch Ergebniskosmetik. „Wir müssen 90 gute Minuten spielen, nicht nur eine gute erste Halbzeit“, bilanzierte Nurikic, der nächste Woche gegen Mehring wieder dreifach punkten möchte.