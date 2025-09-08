Emmering verliert gegen den TV Feldkirchen – „Müssen 90 gute Minuten spielen“

Auch einen Tag nach dem 1:3 seines TSV Emmering gegen den TV Feldkirchen haderte Trainer Elvis Nurikic mit dem Ergebnis. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und uns sehr viele Torchancen herausgespielt. Wir haben den Gegner brutal in den eigenen Sechzehner reingedrängt. Ich war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Tore.“

Dabei hatten die Hausherren in den ersten 45 Minuten ein Tor geschossen, doch Schiedsrichter Tobias Lehner erkannte es wegen einer Abseitsstellung nicht an. „Hätten wir in dieser Phase das 1:0 geschossen, hätten wir wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel gesehen“, ärgerte sich Nurikic, gleichzeitig musste er aber froh sein, denn in der 25. Minute hielt sein Torhüter Andreas Kleingütl einen Foulelfmeter.

„Wir wollten eigentlich alles in die zweite Halbzeit reinwerfen“, so Nurikic. Der in der Pausenansprache entfachte Elan verebbte jedoch schon in der 53. Minute, als Tobias Raab nach einem Angriff über die rechte Seite das 1:0 für die Gäste markierte. Dieser Führungstreffer brachte die Gastgeber etwas aus dem Konzept und kratzte das daheim eigentlich große Selbstvertrauen: „Wir haben uns nicht aufgegeben, aber irgendwie haben wir auch nicht mehr so daran geglaubt, dass wir das Tor machen, obwohl es noch fast 40 Minuten zu spielen waren“, resümierte Nurikic, der mit Simon Wimmer verletzungsbedingt auf seinen besten Scorer der Vorsaison verzichten musste.