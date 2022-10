Emmering mit ganz bitterer Niederlage

Nach dem Sieg in Olching war nun der Tabellenführer aus Moorenweis zu Gast. Trainer Stapfer musste drei Änderungen in der Startelf vornehmen. Fuchsberger, Paluca und Seemann starteten für Theobald, Kieslinger und Schell. Auch dem Gast aus Moorenweis fehlten ein paar Stammspieler.

Die Anfangsphase war von beiden Seite eher verhalten, keiner wollte früh ins Risiko gehen und war auf Sicherheit bedacht. Deshalb dauerte es bis zur ersten Chance für den Gastgeber fast zwanzig Minuten. Dann konnte ein Verteidiger von Moorenweis einen Freistoss von Lichtenstern aber auf der Linie mit dem Kopf klären. Diese Aktion brachte jetzt Emmering ins Spiel und man spielte sich in der Hälfte von Moorenweis fest.

In der 21. Minute köpfte Lichtenstern eine Ecke von Schunn an die Pfosten und nach einem Ballgewinn schoss Schunn seitlich vom Strafraum über das Tor. Moorenweis kam in der 27. Minute zu einer nennenswerte Offensivaktion, doch der Schuss von Braun aus gut 30 Meter ging am Tor vorbei. Wenige Minuten später fiel dann wie aus dem Nichts die Führung für Moorenweis. Nach einem langen Ball brachte Furtner den Ball in den Strafraum, wo Pielmeier den Ball unglücklich traf und er als Bogenlampe vom Innenpfosten des Kreuzecks, für Grabanica unhaltbar, ins eigenen Tor fiel.

Doch Emmering schüttelte sich kurz, und spielte dann weiter druckvoll nach Vorne. Seemann erzielte in der 37. Minute den Ausgleich, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits, was einen ganz knappe Kiste war. Nur wenige Minuten später fing Paluca einen zu kurzen Rückpass ab und schoss den Ball aber im eins gegen eins am Tor vorbei.

Mit einem 1:0 für Moorenweis ging es dann in die Pause.