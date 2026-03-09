Emmering in Not – Derbypleite gegen den SV Ostermünchen Derby-Pleite in Emmering von Johannes Hain · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

FB KL Emmering (grün) Marinus Riedl und hinten Max Niedermaier -- vs Ostermünchen – Foto: Sro

Der TSV Emmering verspielt erneut zahlreiche Torchancen gegen Ostermünchen. Die Niederlage verschärft die Abstiegsnot des Schlusslichts drastisch.

Woche für Woche laufen die Spiele für den TSV Emmering in dieser Spielzeit fast gleich ab. Die Kreisliga-Mannschaft von Trainer Elvis Nurikic erspielt sich viele Torchancen, nutzt diese nicht und wird am Ende dafür bestraft. Dadurch ähnelt Emmering im übertragenen Sinne Bill Murray, der im Film „Groundhog Day“ („Täglich grüßt das Murmeltier“) denselben Tag immer wieder von vorn erlebt. Es ist brutal ärgerlich. Heute hat es am Chancenwucher gelegen. Emmerings Coach Elvis Nurikic

Im Nachgespräch ist Nurikic der Unglaube über den Spielverlauf und das Derby-Ergebnis von 0:2 vor gut 300 Zuschauern gegen den SV Ostermünchen deutlich anzuhören: „Es ist brutal ärgerlich. Wir müssen nach 30 Sekunden das 1:0 machen. Wir müssen nach fünf Minuten das 2:0 machen. Zweimal stehen wir frei im Fünfmeterraum, stoppen aber den Ball und machen nicht mit dem ersten Kontakt das Tor.“ Die größte Möglichkeit zum Führungstreffer hatte Emmering nach dem Seitenwechsel. In der 50. Minute verschoss Michael Niedermaier aber einen Strafstoß. „Wir haben trotzdem weitergemacht und hatten weitere gute Chancen“, so Nurikic. Als Emmering tatsächlich ein Tor schoss, wurde es aufgrund einer Abseitsposition aberkannt, was an Ironie des Schicksals grenzt. „Heute hat es am Chancenwucher gelegen“, weiß der Coach.