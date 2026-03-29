Emmering holt nach Blitzgegentor einen wichtigen Punkt

Der TSV Emmering holte einen Punkt im Abstiegskampf – Foto: Kurt Kletter

Der TSV Emmering holte am Samstagnachmittag beim TV Feldkirchen einen verdienten Punkt. Laut Trainer Elvis Nurikic konnte dieses Kreisligaduell nur unentschieden enden. „Es hätte keinen Sieger geben können, da sich beide Mannschaften heute auf dem gleichen Level bewegt haben.“ Obwohl das 1:1 gemäß Nurikic „gerecht“ war, sorgte es im Emmeringer Lager für gemischte Gefühle.

„Tabellarisch ist der Punkt für uns nicht so gut, für die Moral ist er aber brutal gut, brutal wichtig.“ Dabei bezieht sich der Coach einerseits darauf, dass der Tabellenletzte durch das Remis angesichts der anderen Ergebnisse keinen Boden nach oben gutmachen konnte. Andererseits war es nach der Pleite gegen Flintsbach die geforderte Trotzreaktion.