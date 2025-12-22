Emmering fliegt in Vorrunde raus – Trainer dennoch froh

Der TSV Emmering ist nach zuletzt sehr erfolgreichen Jahren beim Rosenheimer Sparkassenpokal diesmal in der Vorrunde ausgeschieden. Der Kreisligist wurde in Gruppe 4 Fünfter. Für das Fußballteam von Trainer Elvis Nurikic stand eher der olympische Gedanke im Vordergrund: Dabei sein ist alles.

„Wir haben teilgenommen, wir waren da, aber wir waren nicht auf dem Platz. Es ist aber nicht schlimm, dass wir schon ausgeschieden sind. Ich bin sogar froh, dass wir nächsten Samstag frei haben“, gab der Coach offen zu. Wirklich überraschend kam das frühe Emmeringer Aus nicht, da der Kreisligist nach einer von Verletzungen und Niederlagen geprägten Hinrunde mit einer gemischten Mannschaft antrat und viele Spieler schonte. „Für mich zählt die Rückrunde“, betont Nurikic. „Für mich war es ganz wichtig, dass sich keiner verletzt hat.“

Dem TSV Emmering, der mit zwei A-Jugendspielern angetreten war, fehlte am Samstagnachmittag schlichtweg die Substanz. Dies war schon im Auftaktspiel gegen Genclerbirligi Wasserburg ersichtlich, als Benno Stadler zwar das frühe 1:0 markierte (3.), am Ende aber ein 2:4 gegen den A-Klassisten auf der Anzeigetafel stand.

„In der Halle geht es schnell. Gegen Großkarolinenfeld lagen wir nach acht Sekunden im Rückstand, dann kommen wir zweimal zurück, verlieren aber trotzdem“, ärgerte sich Nurikic über das 3:4. Dieses Spiel war letztendlich entscheidend, da ein Sieg zum Weiterkommen gereicht hätte, denn gegen Fortuna Rosenheim aus der C-Klasse gewann Emmering mit 3:1. „Im letzten Spiel gegen Forsting-Pfaffing waren die Körner nicht mehr da“, so Nurikic über das 0:3 im letzten Spiel, das das Ausscheiden als Gruppenletzter besiegelte.

„Unsere Zuschauer haben uns trotzdem angefeuert“, freute sich Nurikic über die Unterstützung. „Das ist das Schöne auf dem Dorf, da halten alle zusammen. Es gibt Spiele, da rührt sich nichts, aber gestern war echt Stimmung drin.“

Auf der anschließenden Weihnachtsfeier stimmte sich der gesamte Verein auf eine eminent wichtige Rückrunde ein. „Es war egal, wie das Turnier zuvor gelaufen ist. Die Weihnachtsfeier war mega“, so Elvis Nuricic. „Wir hatten ein tolles Jahr 2025 mit dem Aufstiegsspiel im Sommer. Natürlich hatten wir in der Rückrunde Verletzungssorgen, aber am Samstagabend waren alle da. Ich bin sehr stolz auf die Jungs und den Verein. Entsprechend bin ich sehr froh, dass ich hier immer noch am Werk sein darf. Es macht mir sehr großen Spaß“, zog der Coach die letzte Jahresbilanz.