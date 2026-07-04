Emmeln trotzt dem Schepers-Verlust Überzeugender 4:0-Erfolg gegen den VfL Rütenbrock von Gerry Grave · Heute, 10:28 Uhr · 0 Leser

Der SV Eintracht Emmeln 1961 bezwingt den VfL Rütenbrock im ersten Testspiel der Vorbereitung deutlich mit 0-4. Auf dem frisch sanierten Rütenbrocker Nebenplatz zeigte die Eintracht trotz des Verlusts von Schlüsselspieler Jan Henrik Schepers eine beeindruckende Frühform und eiskalte Effizienz vor dem Tor.

Der emotionale Abschied und die Rückkehr der Emmelner Jungs Es war die Nachricht, die jedem Eintracht-Fan im Vorfeld schwer im Magen lag: Der Abgang von Jan Henrik Schepers. Schepers war kein normaler Kicker; er war ein Schlüsselspieler, der sich vom ersten Tag an in die Herzen des Vereins gespielt hat. Seine enorme Qualität zwingt ihn nun förmlich dazu, sich in höheren Ligen zu beweisen. Ein herber Verlust, ja. Doch wer dachte, Emmeln würde nun in Schockstarre verfallen, sah sich getäuscht. Die Achse steht, das Team bleibt bis auf zwei Abgänge komplett zusammen. Die Zielsetzung nach zwei Vizemeisterschaften in Folge bleibt trotzig dieselbe: attraktiver Offensivfußball, die stabilste Abwehr der Liga und am Ende sehen, ob es für ganz oben reicht.

Dafür setzt Többen auf frisches Blut und alte Bekannte. Vier Neuzugänge verstärken den Kader. Die Zwillinge Anton und Theo Poker sowie Marvin Janzen sind echte Ur-Emmelner. Absolutes Insider-Wissen: Többen trainierte das Trio einst selbst in der Emmelner D-Jugend. Torwarttalent Anton Poker, der sogar im Emsland-Auswahlkader stand, kehrt nach einem monatelangen Intermezzo beim SV Meppen zurück. Zusammen mit Marvin Janzen und Christian Bols bildet er nun ein bärenstarkes Torhüter-Trio. Bruder Theo hingegen wirbelt variabel auf den Außenbahnen und im Zentrum. Als Vierter im Bunde bringt Bastian „Basti“ Dosquet mit seiner enormen körperlichen Präsenz eine Wucht mit, die für die gegnerischen Abwehrreihen nur schwer zu stoppen sein wird.

Sahnestücke auf neuem Grün: Emmeln schlägt eiskalt zu Gespielt wurde auf dem Nebenplatz von Rütenbrock, der sich nach der Sanierung im Vergleich zum holprigen Vorjahr als echtes Schmuckkästchen präsentierte. Mit neuen Toren und sattem Rasenteppich bot das Geläuf perfekte Bedingungen. Und Emmeln nutzt sie. Nach nur einer Trainingswoche und zwei Einheiten in den Knochen zeigte die Eintracht sofort, wo der Hammer hängt. In der Anfangsphase probierte die junge Rütenbrocker Garde zwar viel, doch Emmeln stand defensiv wie eine Eins. Nach einer Standardsituation klingelte es das erste Mal. Julius Funke zirkelte einen Freistoß präzise in den Strafraum. Dort stieg Steffen Vahlhaus am höchsten und wuchtete das Leder per Kopf zum 0-1 in die Maschen. Rütenbrock wankte, und Emmeln legte noch vor der Pause nach. Wieder war es der bärenstarke Funke, der den Ball maßgeschneidert servierte. Neuzugang Basti Dosquet fackelte nicht lange und krönte sein Debüt mit dem Treffer zum 0-2-Pausenstand.

Joker stechen und der Deckel ist drauf Nach dem Seitenwechsel nutzte Rütenbrock die Partie für reichlich Experimente und ließ viele Stammspieler draußen. Bei der Eintracht lief die Maschinerie dagegen wie geschmiert. Das große Ziel, die Neuzugänge schnell zu integrieren, trug sichtbare Früchte. In der vergangenen Rückrunde pfiff Emmeln verletzungsbedingt noch auf dem Zahnfleisch, doch die aktuelle Kaderbreite macht Mut. In der zweiten Halbzeit belohnte sich Vorlagengeber Julius Funke schließlich selbst. Nach einem Zuspiel von Dominik Schinkel markierte er trocken das 0-3. Den Schlusspunkt unter eine rundum gelungene Emmelner Performance setzte Daniel Bols. Bedient wurde er vom eingewechselten Rückkehrer Theo Poker, der damit direkt seinen ersten Scorerpunkt sammelte. Bols schob cool zum 0-4-Endstand ein.