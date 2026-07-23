Emmanuel Michael auf Leihbasis zur Admira

– Foto: Linzer ASK

Michael ist seit Januar 2025 beim LASK und kam seither in 15 Spielen zum Einsatz, davon fünfmal für die LASK Amateure OÖ. Um in der kommenden Saison mehr Spielpraxis zu sammeln, schließt sich der 20-jährige linke Schienenspieler dem österreichischen Zweitligisten Admira Wacker an.

Wir wünschen Emi viel Erfolg in der kommenden Spielzeit bei den Südstädtern!