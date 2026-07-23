Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Emmanuel Michael auf Leihbasis zur Admira
Emmanuel Michael wird in der neuen Saison für Admira Wacker auflaufen. Der LASK einigt sich mit den Südstädtern auf eine Leihe für die kommende Spielzeit.
Michael ist seit Januar 2025 beim LASK und kam seither in 15 Spielen zum Einsatz, davon fünfmal für die LASK Amateure OÖ. Um in der kommenden Saison mehr Spielpraxis zu sammeln, schließt sich der 20-jährige linke Schienenspieler dem österreichischen Zweitligisten Admira Wacker an.
Wir wünschen Emi viel Erfolg in der kommenden Spielzeit bei den Südstädtern!