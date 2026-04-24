Emmanuel Bamba erhält Profivertrag Fußball-Oberligist SC Verl U21 empfängt das Schlusslicht TuS Ennepetal. von Dirk Heidemann · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser

Emmanuel Bamba (l.) trägt beim SC Verl ab Sommer das Trikot der ersten Mannschaft. Rechts Sportvorstand Zlatko Janjic. – Foto: Verein

Verl. Die Arbeit, die bei der U21 des SC Verl in der Fußball-Oberliga Westfalen geleistet wird, trägt endlich einmal wieder Früchte. Mit Emmanuel Bamba hat zum ersten Mal seit Jan Schöppner ein Feldspieler aus dem eigenen Unterbau den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Der 18-jährige, vielseitig einsetzbare Außenbahnspieler erhält ab Sommer einen Profivertrag beim Sportclub. „Das ist genau das, was wir wollen“, sagt U21-Trainer Robert Mainka, der auf eine Signalwirkung bis hinein in den Jugendbereich hofft. „Und in meinem aktuellen Kader sehe ich durchaus noch ein, zwei weitere Kandidaten, die ebenfalls das Potenzial für die Drittliga-Mannschaft haben.“ Namen nennt Mainka nicht, doch dass Henry Obermeyer am vergangenen Spieltag erstmals im Drittliga-Aufgebot auftauchte, dürfte kein Zufall gewesen sein. Ausgerechnet Obermeyer (Knieprobleme) wird der U21 allerdings am Sonntag im „sehr wichtigen Heimspiel“ (Mainka) gegen das Tabellenschlusslicht TuS Ennepetal fehlen. „Das ist ein herber Schlag für uns, Henry ist ein absoluter Leistungsträger“, so Mainka, der zudem auf Jan Olschewski (Leistenzerrung) und Manuel Hamann (Mittelohrentzündung) verzichten muss.

Die Bedeutung der Partie gegen die Ennepetaler (25 Punkte) ist offenkundig, denn mit einem Sieg könnte sich der Sportclub (31 Zähler) wohl ein wenig von den Abstiegsplätzen absetzen. Allerdings ging das Hinspiel mit 2:8 (!) verloren. „Es ist sowieso erstaunlich, warum Ennepetal da unten steht. Aus der Startelf hat jeder schon Regionalliga gespielt, die Truppe ist mit durchschnittlich 27 Jahren sehr erfahren“, sagt Mainka, der nicht nur aufgrund der Hinspielklatsche vor dem Gegner warnt. Denn Ennepetal war im Winter abgeschlagen, hat dann eine Aufholjagd gestartet und steht in der Rückrundentabelle auf Rang neun – die Verler U21 ist in diesem Ranking Vorletzter. „Wir wollen unser Selbstvertrauen aus dem 4:1-Sieg in Vreden in das Spiel am Sonntag transportieren. Ich hoffe, das gelingt“, sagt Robert Mainka, der dabei natürlich auch auf Emmanuel Bamba setzt. „Bamba steht exemplarisch für den Verler Weg. Er kam als talentierter Spieler, hat bereits 28 Oberliga-Spiele absolviert und sich zum Leistungsträger entwickelt“, sagt Sportvorstand Zlatko Janjic über den 18-Jährigen, der noch in der U19 spielen könnte und mit den Profis schon im Wintertrainingslager in der Türkei war.