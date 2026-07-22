Emlichheim scheitert an eigener Fehlerquote Union agiert trotz Klassenunterschieds auf Augenhöhe, bringt sich durch drei Fehler im ersten Durchgang aber selbst um den Lohn.rn von Gerry Grave · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

Der Amateurfußball lebt von taktischen Experimenten und packenden Personalgeschichten. Am gestrigen Abend bot das Duell zwischen dem SC Union Emlichheim und der Zweitvertretung des SV Borussia 08 Neuenhaus auf dem ungeliebten Platz B genau diesen Stoff, der am Ende mit einem 1:3-Auswärtssieg für die Gäste endete. Obwohl auf dem Papier ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams liegt, war davon spielerisch kaum etwas zu sehen. Beide Mannschaften nutzten die Partie als intensiven Härtetest, bei dem vor allem die Gäste aus Neuenhaus ihre eiskalte Effizienz unter Beweis stellten.

Deutliche Steigerung nach dem Seitenwechsel Die Hausherren aus Emlichheim, bei denen wichtige Akteure fehlten, legten den Fokus in der ersten Halbzeit komplett auf die Offensive. Union spielte mutig nach vorne und erarbeitete sich hochkarätige Tormöglichkeiten. Ein besonderer Blickfang im Spiel der Gäste war jedoch Sofyan Dino. Der Defensivkünstler, der im Vorjahr noch bei Grenzland Twist als Rechtsverteidiger glänzte, zeigte auch gestern seine enorme Klasse und verlieh dem Spiel von Neuenhaus viel Stabilität.

Während Emlichheim gefällig kombinierte, offenbarte die Defensive jedoch schwere Mängel. Drei kapitale Fehler im Spielaufbau luden die Gäste regelrecht zum Tore schießen ein. Neuenhaus II, eine spielstarke Truppe mit hoher individueller Qualität, nutzte diese Patzer gnadenlos aus. In der 11. Minute besorgte Justin Nehmer die 0:1-Führung. Kurz vor der Pause schlug dann der doppelte Dennis Neuwinger zu: Mit einem blitzschnellen Doppelpack in der 30. und 32. Spielminute schraubte der Torjäger das Ergebnis auf 0:3 hoch. Neuenhaus wartete diszipliniert ab und schlug im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt zu.

Taktische Umstellungen bringen Stabilität Nach dem Seitenwechsel korrigierte Emlichheim die Marschroute. Der Fokus lag nun spürbar auf der defensiven Absicherung, was dem Spiel der Unioner sichtlich guttat. Zudem brachte der 33-jährige Routinier Steffen Lankhorst, die langjährige Sturmlegende der ersten Mannschaft, nach seiner Babypause viel Struktur und Ruhe in die Angriffsreihen.