Emirhan Delikaya: Ein Erbacher für Viktoria Aschaffenburg

Ausgebildet wurde Delikaya zunächst bei seinem Heimatverein FSV Erbach, wechselte dann in die U15 von Kickers Offenbach. In der U16 und U17 trug der 1,80 Meter große Rechtsfuß das Trikot der TSG Hoffenheim, von wo ihn der neue Viktoria-Cheftrainer Aytac Sulu bereits kennt. Zuletzt stand Delikaya wieder für die Kickers auf dem Platz, in der U19-Nachwuchsliga. Für die U17 der Türkei bestritt der Neu-Aschaffenburger zudem neun Länderspiele.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Aschaffenburg und werde mein Bestes geben, um mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv, dazu hat mir die Viktoria die beste Perspektive angeboten. Diese Gelegenheit möchte ich bestmöglich nutzen und etwas für das in mich gesetzte Vertrauen zurückgeben“, wird das Nachwuchstalent in einer Mitteilung der Viktoria zitiert.

„Mit dieser Verpflichtung setzen wir unseren Weg, auf Talente aus der Region zu setzen, fort. Mir ist Emirhan bereits in Hoffenheim aufgefallen und ich bin davon überzeugt, dass er sportlich als auch menschlich gut zu uns passt und die nächsten Schritte bei uns am Schönbusch gehen kann. Er war ein erweiterter Kaderkandidat beim OFC, von daher sind wir sehr froh, dass er sich für die Viktoria entschieden hat“, freut sich Cheftrainer Aytac Sulu über den Neuzugang.

„Wir freuen uns, dass wir als ersten Sommerneuzugang mit Emirhan einen sehr gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen konnten, der aus der Region stammt und der bei uns seine ersten Schritte im Herrenbereich machen möchte und wird, davon sind wir überzeugt“ , kommentiert Sandro Sirigu die Personalie.

Der Vertrag des Defensivspielers hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

Tests gegen Lilien, Walldorf und Unter-Flockenbach

Neben dem ersten Neuzugang hat der unterfränkische Viertligist auch seinen Sommerfahrplan vorgestellt. Am Sonntag, 22. Juni, starten die Sulu-Schützlinge demnach mit dem ersten Training auf dem Platz. Los geht’s um 11 Uhr.

Highlight der Testspiele ist zweifelsfrei das Aufeinandertreffen mit Zweitligist SV Darmstadt 1898 am 2. Juli, Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Der Austragungsort der Partie ist allerdings noch nicht geklärt. Gleiches gilt für die Testspiele am 8. Juli (19 Uhr) gegen den Hessenligisten Rot-Weiß Walldorf sowie am 12. Juli (14 Uhr) gegen den Bergsträßer Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach. Ihr erstes Pflichtspiel bestreitet die Viktoria am 18. oder 19. Juli im bayerischen Verbandspokal, die Regionalliga Bayern beginnt eine Woche später.