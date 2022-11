Emir Demiri ist der Matchwinner des SV Budberg Der SV Budberg war mit 4:1 erfolgreich. Ein Einwechselspieler rückte in den Blickpunkt. Emir Demiri war an drei Treffern beteiligt. Zwei Tore erzielte er selbst.

Der SV Budberg schwimmt in der Bezirksliga weiter auf der Erfolgswelle und ist auch nach dem 14. Spieltag ungeschlagen. Großen Anteil an dem 4:1 (1:1)-Sieg beim SV Rindern hatte Emir Demiri, der in der 56. Minute den Platz betrat.