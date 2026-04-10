Emir Curic ist zurück: Nach schwerer Verletzung wieder für den TuS im Einsatz

TuS Holzkirchen-Trainer Orhan Akkurt hat wieder eine Option mehr im Kader. – Foto: Oliver Rabuser

An Fußball war lange nicht zu denken. Sogar ein vorzeitiges Karriereende des Holzkirchners stand im Raum. Denn im August 2024 plagte sich der hoffnungsvolle Verteidiger mit Verletzungen herum, ehe eine schnelle Bewegung im Training das bittere Aus bedeutete. „Ich wusste sofort, dass was kaputt war“, erzählt er heute. Wenige Tage später folgte die Diagnose: Kreuzbandriss. „Bis so etwas passiert, weiß man gar nicht, wie schlimm sich so eine Verletzung anfühlt.“ Er wollte aufhören, eigentlich sofort.

Emir Curic ist glücklich. Der hochtalentierte Defensivakteur kann endlich wieder das machen, was ihm am meisten Spaß macht: schmerzfrei Fußball spielen. „Ich freue mich, wieder zurück zu sein“, sagt der 21-Jährige. „In der restlichen Saison möchte ich alles daran setzen, um wieder richtig fit zu werden.“

Eine Operation stand auf dem Programm, gefolgt von einer langwierigen Reha. „Für mich stand fest, dass ich mit dem Fußball aufhören wollte.“ Ende April 2025 schaute er eher zufällig bei seinen alten Kollegen im Training vorbei. „Da wusste ich: Ich muss weitermachen“, berichtet er. „Wenn du auf dem Platz stehst, ist alles andere egal. Egal, was man sonst im Leben für Probleme hat.“

Curic kämpfte sich wieder heran und kam am 8. November im A-Klassen-Derby mit der Zweiten Mannschaft gegen Föching erstmals wieder zum Einsatz. „Es war etwas ganz Besonderes für mich, gegen meinen Jugendverein wieder auf dem Platz zu stehen“, erinnert sich Curic. „Auch wenn es sich anfühlte, als würde man das erste Mal Fußball spielen.“

Curic blieb schmerzfrei und absolvierte eine vielversprechende Wintervorbereitung. So vielversprechend, dass er nun wieder ein Thema für die Erste Mannschaft ist. „Ich bin sehr froh, dass Emir wieder da ist“, freut sich TuS-Coach Orhan Akkurt. „Er hat ein sehr großes Potenzial.“

In der Bezirksliga-Partie gegen Töging war es dann so weit: Curic wurde in der 82. Minute eingewechselt und feierte nach über eineinhalb Jahren sein Comeback in Holzkirchens Erster Mannschaft. Seitdem kamen zwei weitere Kurzeinsätze hinzu. Doch das spielt erst einmal keine Rolle, denn Curic ist einfach nur froh, endlich wieder Fußball spielen zu können.