Emir Bakal: „Hätte Abu Njie uns retten können?“

Emir Bakal – Foto: Privat

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler der vergangenen Woche. Dabei zählen nicht nur Tore und Vorlagen: Auch die Stimmen unserer Community, die für die Akteure in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein.

Die VSG Altglienicke II hat nach dem Abstieg aus der Berlin-Liga direkt ein Ausrufezeichen gesetzt: 7:1 gegen den Friedenauer TSC zum Auftakt. Mittendrin war Emir Bakal, der mit zwei Treffern glänzte und den Sprung in die FuPa-Elf der Woche schaffte.

Der erfahrene Offensivspieler soll in der jungen Mannschaft vorangehen. Das Ziel ist klar: Wiederaufstieg. Im FuPa-Interview spricht Bakal über die Ambitionen der VSG, seine eigene Zukunft und die spannende Frage, ob der neue Trainer Abu Njie den Abstieg in der vergangenen Saison hätte verhindern können.

FuPa fragt – Emir Bakal antwortet

FuPa: Kannst du dich noch an dein wichtigstes Spiel erinnern?

Emir Bakal: Definitiv an den letzten Spieltag der Saison 2025/26. Auch wenn es für uns leider nicht positiv ausging, war es für mich und ich denke auch für die Mannschaft das wichtigste Spiel seit Langem.

FuPa: Glaubt ihr an den Aufstieg?

Emir Bakal: Selbstverständlich. Wir sind ein gutes, junges und hungriges Team, das vor allem auf Wiedergutmachung aus ist. Es ist zwar noch ein langer Weg bis dahin, dennoch denke ich, dass wir am vergangenen Wochenende unsere Ambitionen und Qualitäten unterstrichen und damit gezeigt haben, dass wir im Aufstiegsrennen dabei sein wollen.

FuPa: Warum spielst du bei der VSG Altglienicke II?

Emir Bakal: Damals kam das Angebot, dass man Spieler sucht, die ein Stück weit Erfahrung mitbringen und eine Führungsrolle im Team übernehmen können. Das hat mich angesprochen und ich wollte mich dieser jungen, qualitativ starken Truppe gerne anschließen.

FuPa: Du knipst seit Jahren auf gutem Niveau. Warum spielst du nicht höherklassig?

Emir Bakal: Zunächst einmal Dankeschön für das Lob. Im Moment konzentriere ich mich auf die Aufgabe hier bei unserer VSG und widme mich voll und ganz der Mission Wiederaufstieg. Was in Zukunft passiert, werden wir dann sehen.