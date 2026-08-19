Emir Bakal: „Hätte Abu Njie uns retten können?“

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler der vergangenen Woche. Dabei zählen nicht nur Tore und Vorlagen: Auch die Stimmen unserer Community, die für die Akteure in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein.
⭐ Spieler der Woche ist Emir Bakal von der VSG Altglienicke II
Bakal und die Mission Wiederaufstieg
Die VSG Altglienicke II hat nach dem Abstieg aus der Berlin-Liga direkt ein Ausrufezeichen gesetzt: 7:1 gegen den Friedenauer TSC zum Auftakt. Mittendrin war Emir Bakal, der mit zwei Treffern glänzte und den Sprung in die FuPa-Elf der Woche schaffte.
Der erfahrene Offensivspieler soll in der jungen Mannschaft vorangehen. Das Ziel ist klar: Wiederaufstieg. Im FuPa-Interview spricht Bakal über die Ambitionen der VSG, seine eigene Zukunft und die spannende Frage, ob der neue Trainer Abu Njie den Abstieg in der vergangenen Saison hätte verhindern können.
FuPa: Kannst du dich noch an dein wichtigstes Spiel erinnern?
Emir Bakal: Definitiv an den letzten Spieltag der Saison 2025/26. Auch wenn es für uns leider nicht positiv ausging, war es für mich und ich denke auch für die Mannschaft das wichtigste Spiel seit Langem.
FuPa: Glaubt ihr an den Aufstieg?
Emir Bakal: Selbstverständlich. Wir sind ein gutes, junges und hungriges Team, das vor allem auf Wiedergutmachung aus ist. Es ist zwar noch ein langer Weg bis dahin, dennoch denke ich, dass wir am vergangenen Wochenende unsere Ambitionen und Qualitäten unterstrichen und damit gezeigt haben, dass wir im Aufstiegsrennen dabei sein wollen.
FuPa: Warum spielst du bei der VSG Altglienicke II?
Emir Bakal: Damals kam das Angebot, dass man Spieler sucht, die ein Stück weit Erfahrung mitbringen und eine Führungsrolle im Team übernehmen können. Das hat mich angesprochen und ich wollte mich dieser jungen, qualitativ starken Truppe gerne anschließen.
FuPa: Du knipst seit Jahren auf gutem Niveau. Warum spielst du nicht höherklassig?
Emir Bakal: Zunächst einmal Dankeschön für das Lob. Im Moment konzentriere ich mich auf die Aufgabe hier bei unserer VSG und widme mich voll und ganz der Mission Wiederaufstieg. Was in Zukunft passiert, werden wir dann sehen.
FuPa: Dein Lieblingsverein ist?
Emir Bakal: Mein Lieblingsverein ist der türkische Erstligist Trabzonspor aus dem Norden der Türkei am Schwarzen Meer. Ich verfolge den Verein schon seit meiner Kindheit.
FuPa: Wärt ihr abgestiegen, wenn Abu Njie schon im vergangenen Jahr euer Trainer gewesen wäre?
Emir Bakal: Das kann ich pauschal so nicht beantworten. Obwohl unser junger, ambitionierter Trainer es gut gemacht hat, denke ich, dass Abu uns mit seiner Erfahrung hätte weiterbringen können.
Viele, die auf Berlin-Liga-Niveau Fußball spielen oder gespielt haben, wissen, wie intensiv diese Liga ist und sein kann. Dementsprechend müssen wir Spieler uns natürlich auch erst einmal an die eigene Nase fassen, bevor wir sagen können, ob es mit Abu damals anders gelaufen wäre oder nicht.
FuPa: Wer wird euer größter Konkurrent im Aufstiegskampf sein?
Emir Bakal: Wir konzentrieren uns Spiel für Spiel auf unsere Gegner und sind der vollen Überzeugung, dass wir jeden Gegner schlagen können. Abgerechnet wird nach 30 Spieltagen.
FuPa: Die FuWo ist immer noch nicht wieder da. Welche Medien erreichen euch Spieler heute noch?
Emir Bakal: Bei mir ist es eigentlich hauptsächlich FuPa – und ich denke, da spreche ich für viele. Fußball.de ist für mich ebenfalls eine Quelle, wenn es um den Berliner Fußball geht.
Abu Njie - VSG Altglienicke - FuPa
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