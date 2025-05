Emilie Baier trifft sieben Mal beim Schützenfest des FC Ellwangen

Regionenliga 3

TSV Oberensingen - FC Ellwangen

0:10 (0:5)

Am vorletzten Spieltag ging es für die FCE Frauen um das besiegeln der Meisterschaft. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten war Pflicht. Die Partie begann für die Mannschaft von Trainer Dietmar Hahn mit einigen Startschwierigkeiten. In den ersten Minuten fehlte es an der nötigen Ordnung, doch nach und nach fand das Team besser ins Spiel. In der 13. Minute brachte Emilie Baier den FC Ellwangen mit 0:1 in Führung. Das Tor fiel nach einer schönen Aktion, bei der sie sich gut im Strafraum behauptete.

Angetrieben durch das erste Tor erspielte sich die Ellwangerinnen zunehmend Torchancen durch starke Kombinationen im Mittelfeld und auf den Flügeln. Dennoch blieben viele gute Möglichkeiten ungenutzt. In der 20. Minute war es dann Hannah Fetzer, die mit einem satten Schuss zum 0:2 traf. Trotz der Dominanz des FC Ellwangens konnte der TSV Oberensingen sich einige Angriffe erarbeiten, die jedoch von der Ellwanger Abwehr gut entschärft werden konnten. Das Spiel nahm weiter Fahrt auf – und Emilie Baier drehte richtig auf. Innerhalb von nur zwei Minuten (23. und 25. Minute) schnürte sie einen Doppelpack und erhöhte auf 0:4. Kurz vor der Pause krönte Hava Nur Tastan eine sehenswerte Kombination über die Außenbahn mit dem Treffer zum 0:5, bei dem sie nur noch einschieben musste.

Nach dem Seitenwechsel kam das Spiel zunächst etwas schleppend wieder in Gang. Trotz allem blieb das Team dominant und konnte in der Folge durch ein starkes Solo von Emilie Baier auf 0:6 erhöhen. In der 61. und 63. Minute war es erneut Baier, die mit zwei weiteren Treffern die Führung weiter Ausbaute und erhöte zum 0:7 und 0:8.

In der 79. Minute war dann wieder Hannah Fetzer zur Stelle und traf mit ihrem zweiten Tor zum 0:9. Den Schlusspunkt setzte – wie sollte es an diesem Tag anders sein – erneut Emilie Baier mit ihrem siebten Tor des Spiels. Endstand: 0:10.

Durch den hohen Sieg und einem Unentschieden der SGM Ebnat/Waldhausen sicherten sich die Frauen des FC Ellwangen am vorletzten Spieltag die Meisterschaft und dürfen den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga feiern.

Tore: 0:1 Emilie Baier (13. Minute), 0:2 Hannah Fetzer (20. Minute), 0:3 Emilie Baier (23. Minute), 0:4 Emilie Baier (25. Minute), 0:5 Hava Nur Tastan (43. Minute), 0:6 Emilie Baier (53. Minute), 0:7 Emilie Baier (61. Minute), 0:8 Emilie Baier (63. Minute), 0:9 Hannah Fetzer (79. Minute), 0:10 Emilie Baier (89. Minute)

Autorin: Miriam Glatzel

TSV Hüttlingen - SGM Sontheim/Hohenmemmingen (4:1) 5:3

Am Vorletzten Spieltag der Regionenliga war die SGM Sontheim/Hohenmemmingen zu Gast beim TSV Hüttlingen. Nach zwei Niederlagen in Folge wollte der TSV wieder einen Sieg einfahren und das gelang ihnen diese Woche souverän. Bereits nach einer Minute kam man im Strafraum ungestört zum Abschluss , jedoch geht der Ball knapp am Tor vorbei. In Minute vier dann der Treffer durch Desiree Passon zum 1:0. Die Führung hielt allerdings nur kurz, denn bereits 4 minuten später der Ausgleich durch einen sehenswerten Freistoß von Lisa Krempel. Das warf die Heimmannschaft allerdings nicht aus der Bahn, sondern sorgte eher für noch mehr Zug nach vorne. In Minute 12 übernahm man wieder die Führung durch Medea Weiß, die dann in Minute 23 ihren Doppelpack schnürte und zum 3:1 erhöht. Nur drei Minuten später dann enrneut die Heimmannschaft mit dem 4:1 durch Nadine Frank. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff war die SGM bemüht und erarbeitete sich das 4:2 in Form eines Elfmeters. Die nächste halbe Stunde verlief ruhig ohne klare Chancen für beide Seiten. Erst kurz vor Schluss wurde es nochmal spannend, denn die Gäste legten nochmal nach und schafften den Anschlusstreffer 10 Minuten vor Schluss. Sontheim stellte demzufolge um und agierte offensiver, jedoch wurde ihnen in der 88. Minute der Stecker gezogen nach einem schnellen Konter und dem Treffer durch Nathalie Maier.

Tore:

TSV Hüttlingen: Desiree Passon (4) Medea Weiß (12, 23) Nadine Frank (26), Nathalie Maier (88)

SGM Sontheim Hohenmemmingen: Lisa Krempel (8, 80), Hannah Baamann (49)

Autorin: Madleen Hauber

SGM Alfdorf/Mögglingen – FC Blautal 3:1 (0:1)

Im letzten Spiel der Saison traf die SGM Alfdorf/Mögglingen auf den Tabellenvorletzten FC Blautal und verabschiedete sich auf dem Rasenplatz in Alfdorf mit einem verdienten 3:1-Heimsieg in die Sommerpause. Von der ersten Minute zeigte die SGM, dass sie ihre erste Saison als Spielgemeinschaft mit einem Erfolgserlebnis abschließen wollte. Das Heimteam dominierte und erspielte sich früh gute Chancen – zunächst fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Mit der nahezu ersten Offensivaktion der Gäste fiel allerdings der Führungstreffer. Nach einem Handspiel an der Strafraumgrenze verwandelte Sarah Gotterbarm in der 20. Spielminute den fälligen Freistoß unhaltbar zum 1:0 für den FC Blautal. Die SGM blieb dennoch weiterhin am Drücker - scheiterte noch vor der Pause am Aluminium. Nach dem Seitenwechsel erhöhten sie den Druck und konnten sich mit dem Ausgleichstreffer belohnen: Nach guter Vorarbeit von Maren Gruber schob Jana Scheffe den Ball an der Torhüterin vorbei ins Tor. Nur wenige Minuten später sorgte Jana Hanselmann mit einem Traumtor für großen Jubel in den Reihen der SGM. Aus rund 20 Metern fasste sie sich ein Herz und zog ab. Ihr Schuss prallte zunächst an die Unterkante der Latte und von dort über den Rücken der Blautal-Torhüterin im Tor. Sarah Weller baute die Führung mit einem platzierten Treffer ins lange Eck zum 3:1 aus. Danach wurde es emotional, als Jana Hanselmann zum letzten Mal den Platz verließ und die SGM-Spielerinnen Spalier standen und applaudierten. Die langjährige Spielerin des FC Alfdorf beendet zum Saisonende ihre aktive Karriere. In der Schlussphase versuchten beide Mannschaften noch einmal zum Torerfolg zu kommen, doch es blieb beim 3:1-Endstand. Nächsten Sonntag hat die SGM spielfrei. Daher beendet sie die Saison 2024/2025 mit 44 Punkten – aktuell auf dem 4. Tabellenplatz.

Tore: 0:1 Sarah Gotterbarm (20. Spielminute), 1:1 Jana Scheffe (52. Spielminute), 2:1 Jana Hanselmann (56. Spielminute), 3:1 Sarah Weller (62. Spielminute)

Autorin: Nadine Fauser

SGM Ebnat/Waldhausen - VfL Ulm/Neu-Ulm (0:0) 0:0

Am 20. Spieltag traf die SGM Ebnat/Waldhausen auf die Damen des VfL Ulm/Neu-Ulm. Die SGM hatte die Chance auf den 2. Tabellenplatz und hätte somit den Relegationsplatz erreichen können.

Die ersten 20 Minuten waren die Gäste spielerisch überlegen, konnten sich dennoch keine klaren Chancen herausspielen. Die SGM kam im weiteren Spielverlauf in Fahrt und spielte sich einige Torchancen raus, diese konnten jedoch nicht verwertet werden. Zur Halbzeit hätte die Heimmannschaft schon führen müssen.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber motiviert zurück und hielten das Tempo. Dadurch konnten weitere Torchancen herausgespielt werden. Doch auch diese konnten nicht verwertet werden. Im Gegenzug legten die Ulmerinnen viel Wert auf Ballbesitz, deutliche Torchancen blieben aber aus. So trennten sich die beiden Mannschaften torlos. Die SGM blickt positiv auf das Pokalfinale kommenden Donnerstag, in dem sie auf den FC Ellwangen treffen.

Autorin: Julia Rupp