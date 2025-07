Emilia Navarro wird Teil des Bundesliga-Kaders

„Emilia hat uns in den Trainingseinheiten überzeugt. Sie ist sehr fleißig, wissbegierig und bringt einen tollen Charakter mit“, meint Teamchef Robert Augustin über die junge Torhüterin. „Zuletzt waren Thomas und ich beim Pokalfinale unserer U17. In diesem Spiel hat Emilia gezeigt, dass sie bereit ist für ihren nächsten Entwicklungsschritt. Wenn sie weiterhin so akribisch arbeitet, wird sie diesen bei uns und auch in der Juniorinnen-Nationalmannschaft gehen.“

Navarro, die in der vergangenen Saison bereits mehrfach für die U21 in der Regionalliga West zwischen den Pfosten stand und auch einen Länderspieleinsatz für die U17 des DFB auf dem Konto stehen hat, freut sich ebenfalls sehr über ihren ersten Vertrag im Seniorenbereich.

„Ich spiele schon seit der U11 hier in Essen und es war seitdem schon immer ein Traum von mir, irgendwann ein Teil der ersten Mannschaft sein zu dürfen. Nun freue ich mich sehr darüber, mir diesen Traum verwirklichen zu können.“