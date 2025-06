Emilia Macdonald führt Tusa in die Landesliga

Über zu hohe Belastung im Fußball kann Emilia Macdonald vermutlich nur müde lächeln. Die 19-Jährige war in der gerade abgelaufenen Saison eine der Vielspielerinnen bei Tusa 06. Zwei Partien an einem Wochenende waren für Macdonald eher die Regel als die Ausnahme. Am vergangenen Sonntag belohnte sich das vor Jahresfrist vom Wuppertaler SV gekommene Talent nun für all diese Strapazen.

In den Augen von Tusas Sportlichem Leiter Stefan Wiedon stand die Matchwinnerin in dieser Saison „sinnbildlich für die Durchlässigkeit in unserem Verein.“ Die noch für die A-Juniorinnen spielberechtigte Macdonald zählte zu den Nachwuchsspielerinnen, die regelmäßig auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kamen. „Wir haben beinahe in jedem Bezirksliga-Spiel Mädels aus unserer U19 auf dem Platz gehabt“, konstatierte Wiedon.

Künftig ist Tusa bei den Seniorinnen also mit jeweils einem Team in Niederrhein- und Landesliga vertreten. Das ist für den Klub nicht nur einmalig in der Geschichte, sondern vor allen Dingen auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit. „Für uns als Amateurverein wird es in Anbetracht der Anstrengungen der Profiklubs im Frauenfußball nicht einfacher. Umso bemerkenswerter ist, dass wir immer noch so gut aufgestellt sind“, betont Wiedon, der in diesem Zusammenhang auch den Klassenerhalt der U17 in der Niederrheinliga und die wertvollen Erfahrungen der U19 in ihrer Premierensaison in der WDFV-Juniorinnenliga nicht unerwähnt lassen möchte.

In der Stunde des Erfolgs hatte der Diplom-Sportleher aber auch noch lobende Worte für die lokale Konkurrenz übrig. „Glückwünsche gehen auch raus nach Urdenbach für die Rückkehr in die Niederrheinliga. Zudem sehen wir ja auch die Fortuna in der Landesliga wieder. Um den Standort Düsseldorf ist es im Frauenfußball also nicht so schlecht bestellt.“