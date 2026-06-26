Emil Tepper wird Co-Trainer bei Hansa Schwanewede

– Foto: Sascha Drenth

Der FC Schwanewede hat sein Trainerteam für die kommende Saison komplettiert. Nachdem Sven Sohn bereits als neuer Cheftrainer feststand, übernimmt Emil Tepper künftig die Rolle des Co-Trainers.

Tepper war bereits in der vergangenen Spielzeit eng an der Mannschaft und dem Trainerteam beteiligt. Als Berater und Betreuer unterstützte er die Mannschaft bereits, nun wird er offiziell Teil des Trainerstabs und soll gemeinsam mit Sven Sohn die sportliche Entwicklung des Teams vorantreiben.

Der Verein setzt dabei auf die langjährige Verbundenheit Teppers zum FC Schwanewede sowie auf dessen Erfahrung als Spieler, unter anderem in der Oberliga.