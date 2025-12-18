– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Emiel ten Donkelaar wird neuer Cheftrainer beim SV Holthausen Biene! Jakob Klaus bleibt der Mannschaft als Co-Trainer erhalten Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Holt. Biene Jakob Klaus Emiel ten Donkelaar

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene sind stolz bekannt geben zu können, dass Emiel Ten Donkelaar in Zukunft als neuer Cheftrainer die Oberligamannschaft des Vereins übernimmt. Unterstützt wird er dabei von Jakob Klaus, der dem Verein auch unter dem neuen Mann an der Seitenlinie als Co-Trainer weiterhin zur Verfügung steht. Der Verein betont, dass die Entscheidung auf einer langfristigen Perspektive basiert: Ten Donkelaar soll über einen längeren Zeitraum hinweg die sportliche Entwicklung des Teams vorantreiben, die Philosophie der Förderung von jungen Spielern nachhaltig weiterentwickeln und stabilisierte Strukturen schaffen. Der 30-Jährige war viele Jahre sehr erfolgreich beim FC Schüttorf in der Landesliga Weser-Ems tätig und bringt eine frische Perspektive sowie umfangreiche Erfahrungen aus dem Trainergeschäft mit. Weitere Stationen in Belgien und den Niederlanden stehen ebenfalls in der Laufbahn des Niederländers. Zuletzt coachte er im Sommer die Grafschafter-Auswahl mit vielen jungen und talentierten Spielern auf Oberliganiveau bei einem Testspiel gegen den FC Schalke 04.

„Mit Emiel konnten wir einen jungen und motivierten Trainer für unser Konzept des SV Holthausen Biene, der Förderung und Weiterentwicklung von jungen Spielern, für uns begeistern. Die Gespräche sind direkt positiv verlaufen und alle Beteiligten hatten ein sehr gutes Gefühl, sodass wir uns schnell auf eine Zusammenarbeit einigen konnten. Durch seine hervorragende Arbeit in Schüttorf und die knappen Duelle der letzten Jahre hat Emiel einen bleiben Eindruck hinterlassen. Wir wollen in der Rückrunde noch einmal angreifen und mit frischem Wind für Furore sorgen“, so der sportliche Leiter Joachim Korte. Der SV Holthausen Biene steht für attraktiven Offensivfußball mit einer hohen Intensität, der in den letzten Jahren für den gewünschten Erfolg gesorgt hat. Ten Donkelaar, dem auch das "Johan-Cruyff-Gen" nachgesagt wird, verkörpert genau diese Spielphilosophie mit einer starken Verbindung zur niederländischen Fußballkultur.