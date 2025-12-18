Emiel ten Donkelaar wird neuer Cheftrainer beim SV Holthausen Biene!

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene sind stolz bekannt geben zu können, dass Emiel Ten Donkelaar in Zukunft als neuer Cheftrainer die Oberligamannschaft des Vereins übernimmt. Unterstützt wird er dabei von Jakob Klaus, der dem Verein auch unter dem neuen Mann an der Seitenlinie als Co-Trainer weiterhin zur Verfügung steht. Der Verein betont, dass die Entscheidung auf einer langfristigen Perspektive basiert: Ten Donkelaar soll über einen längeren Zeitraum hinweg die sportliche Entwicklung des Teams vorantreiben, die Philosophie der Förderung von jungen Spielern nachhaltig weiterentwickeln und stabilisierte Strukturen schaffen.
Der 30-Jährige war viele Jahre sehr erfolgreich beim FC Schüttorf in der Landesliga Weser-Ems tätig und bringt eine frische Perspektive sowie umfangreiche Erfahrungen aus dem Trainergeschäft mit. Weitere Stationen in Belgien und den Niederlanden stehen ebenfalls in der Laufbahn des Niederländers. Zuletzt coachte er im Sommer die Grafschafter-Auswahl mit vielen jungen und talentierten Spielern auf Oberliganiveau bei einem Testspiel gegen den FC Schalke 04.
„Mit Emiel konnten wir einen jungen und motivierten Trainer für unser Konzept des SV Holthausen Biene, der Förderung und Weiterentwicklung von jungen Spielern, für uns begeistern. Die Gespräche sind direkt positiv verlaufen und alle Beteiligten hatten ein sehr gutes Gefühl, sodass wir uns schnell auf eine Zusammenarbeit einigen konnten. Durch seine hervorragende Arbeit in Schüttorf und die knappen Duelle der letzten Jahre hat Emiel einen bleiben Eindruck hinterlassen. Wir wollen in der Rückrunde noch einmal angreifen und mit frischem Wind für Furore sorgen“, so der sportliche Leiter Joachim Korte.
Der SV Holthausen Biene steht für attraktiven Offensivfußball mit einer hohen Intensität, der in den letzten Jahren für den gewünschten Erfolg gesorgt hat. Ten Donkelaar, dem auch das "Johan-Cruyff-Gen" nachgesagt wird, verkörpert genau diese Spielphilosophie mit einer starken Verbindung zur niederländischen Fußballkultur.
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SV Holthausen Biene und bin von dem Verein und der Mannschaft überzeugt. Nach meiner letzten Trainerstation beim FC Schüttorf habe ich sehr viele Anfragen erhalten, die für mich allerdings nicht von Interesse waren. Schon zu Landesligazeiten war ich immer vom SV Holthausen Biene begeistert und werde nun alles dafür geben, den Verein in die richtige Bahn zu lenken und mit der Mannschaft zusammen den Spaß am Fußball in Verbindung mit sportlichem Erfolg zurückzugewinnen“, so ten Donkelaar.
Jakob Klaus steht weiterhin als Co-Trainer der Mannschaft zur Verfügung
Für die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene war bei der Trainersuche direkt klar, dass der bisherige Co-Trainer Jakob Klaus auch in Zukunft im Verein tätig sein soll, sodass man ihn auch frühzeitig in die Planungen mit einbezogen hat. Auch die Spieler der Mannschaft haben klar signalisiert, dass die Zusammenarbeit mit dem 40-jährigen Wietmarschener unbedingt fortgesetzt werden müsse. Einen ersten positiven Schwung konnte man in der Mannschaft bereits in der Vorbereitung auf das Spiel in Braunschweig deutlich erkennen, den man nun auch mit in die Vorbereitung auf die Rückrunde nehmen möchte.
Der SV Holthausen Biene freut sich über die schnelle Lösung an der Seitenlinie und sieht sich somit gut aufgestellt für die Zukunft. Man möchte sich auf keinen Fall verstecken und die Hinrunde vergessen machen. Gerade zu Hause am Biener Busch konnten wir mit jedem Gegner mithalten und nutzen nun die Vorbereitung, um uns optimal vorzubereiten. Auch weitere Veränderungen im Kader der Mannschaft sind nicht ausgeschlossen.
Die Mannschaft wird bereits am Samstag den 10. Januar zurück auf dem Platz erwartet, ehe dann zeitnah mit dem ersten Testspiel gegen den Regionalligisten BW Lohne ein echter Härtetest auf dem Programm steht.