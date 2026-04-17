Emi Hobelsberger - die tragische Figur inmitten der Ruderting-Euphorie 16. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Nach der Ingolstadt-Niederlage muss Ruderting nach Theuern reisen - einmal mehr ohne Emily "Emi" Hobelsberger von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Wie es ist, gegen Theuern zu spielen, weiß Emily Hobelsberger (links) aus Erfahrung. – Foto: Peter Solek

Trotz der Niederlage gegen Ingolstadt II in der Vorwoche, die erste Pleite in dieser Spielzeit, steht bereits jetzt fest, dass der FC Ruderting eine Saison absolviert, die in Erinnerung bleiben wird – auch wenn es am Ende doch nicht mit der Meisterschaft klappen sollte, was immer unwahrscheinlicher wird. Logisch, dass angesichts der Dominanz in der Frauen-Bayernliga die Grundstimmung beim derzeitigen Tabellenführer durch und durch positiv, vielleicht sogar euphorisch ist. Jedoch leider nicht bei allen, wie das Beispiel Emily Hobelsberger deutlich macht.

Die Saison 2025/2026 ist für die 24-Jährige bisher eine einzige Leidenszeit. Vor gut einem Jahr, am 19. April, hat sie sich das Kreuzband im linken Knie gerissen – zum zweiten Mal nach 2022. Während ihre Teamkolleginnen von Sieg zu Sieg eilen, ist die potenzielle Stammkraft zum Zuschauen verdammt. Eine Tortour für eine Vollblut-Sportlerin. „Gleich nach der Verletzung habe ich sehr mit meinem Schicksal gehadert“, ist die Ringelaierin ehrlich. „Immer wieder habe ich mich gefragt, warum es ausgerechnet mich nach so kurzer Zeit wieder erwischt hat.“ Langsam arbeitete sie sich aus diesem psychologischen Tal. Ganz bewusst, weil ich „mir selber auferlegt habe, positiv zu sein“. Irgendwie aber auch automatisch, weil der Heilungsprozess von Beginn an nach Plan läuft und ich „inzwischen keine Probleme mehr habe und sogar schon leichte Passübungen machen kann“. In dieser Saison wird die Mittelfeldspielerin nicht mehr zum Einsatz kommen. „Ich will nichts überstürzen. Es macht keinen Sinn, früher anzufangen.“

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Theuern TSV Theuern FC Ruderting Ruderting 15:00 PUSH

Und so ist Emily "Emi" Hobelsberger in der vielleicht historischen Phase des FC Ruderting (staunende) Zuschauerin – und in dieser Rolle mittendrin statt nur dabei. „Gleich nach der OP haben mich viele Teamkameradinnen besucht. Das hat mich sehr gefreut! Ich bin bei fast jedem Spiel dabei. Auswärtsfahren und Spielersitzungen besuche ich mit Ausnahmen.“ Und das, was sie sieht und mitbekommt, freut sie ungemein. Sie ist regelrecht begeistert, wenn sie über die laufende Runde des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Frauen-Bayernliga spricht.