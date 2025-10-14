Emden und Hannover im Duell der Enttäuschten

Emden zeigte beim 1:2 in Oldenburg eine starke kämpferische Leistung, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Der Gegentreffer in der Nachspielzeit schmerzte, zumal die Kickers lange auf Augenhöhe agierten und früh durch Felix Göttlicher in Führung gegangen waren. Trainer Stefan Emmerling lobte zwar den Einsatz, doch in der Tabelle bleibt Emden mit 15 Punkten auf Rang elf hängen – zu wenig für die eigenen Ansprüche.

Hannover 96 II erlebte beim 1:3 gegen den FC St. Pauli II eine bittere Pleite. Besonders defensiv offenbarte die Mannschaft von Daniel Stendel große Lücken und kam erst in der Nachspielzeit zum Ehrentreffer durch Lukas Dominke. Mit ebenfalls 15 Punkten steckt die U23 der Niedersachsen in einer ähnlichen Lage wie Emden – solide, aber ohne Konstanz.

Beide Teams eint der Wunsch nach einem Befreiungsschlag. Während Emden auf die Unterstützung der eigenen Fans an der Nordseeküste setzt, will Hannover den zweiten Auswärtssieg der Saison. Ein Sieg wäre für beide Seiten ein Signal, um den Blick endlich wieder nach oben zu richten – denn die Topmannschaften setzen sich immer mehr ab, und der Druck wächst.