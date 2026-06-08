Emden setzt Transferoffensive fort: Benjamins, Warnken und Kühling da Kickers Emden baut den Kader weiter massiv um – drei junge Neuzugänge verstärken Mittelfeld und Defensive von red · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Der Kaderumbruch bei Kickers Emden geht mit hoher Schlagzahl weiter. Mit Marvin Benjamins, Jannes Warnken und Ole Kühling präsentiert der Regionalligist drei weitere Neuzugänge, die sowohl kurzfristige Qualität als auch langfristige Perspektiven mitbringen sollen. Nach einer Reihe bereits vollzogener Verpflichtungen in allen Mannschaftsteilen wird das personelle Gerüst damit weiter verdichtet.

Mit Marvin Benjamins stößt ein technisch starker Offensivspieler vom SC Preußen Münster zu den Ostfriesen. Der 23-Jährige gilt als kreativer Linksfuß für das offensive Mittelfeld und bringt bereits wertvolle Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. Besonders bemerkenswert: In der vergangenen Saison feierte Benjamins sein Debüt in der 2. Bundesliga, als er am 10. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg zum Einsatz kam. Insgesamt kommt er zudem auf 41 Regionalliga-Spiele und soll in Emden vor allem für mehr Kreativität zwischen den Linien sorgen.

Warnken soll das defensive Mittelfeld verstärken Auch für die Zentrale hat Kickers nachgelegt. Jannes Warnken wechselt von der U23 des SV Werder Bremen nach Ostfriesland und gilt als entwicklungsfähiger Defensivspieler. Der 20-Jährige wurde seit der U11 im Bremer Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins. In der vergangenen Saison sammelte er erstmals regelmäßig Einsatzminuten in der Regionalliga Nord und machte dabei auf sich aufmerksam.