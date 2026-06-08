Emden setzt Transferoffensive fort: Benjamins, Warnken und Kühling da

Der Kaderumbruch bei Kickers Emden geht mit hoher Schlagzahl weiter. Mit Marvin Benjamins, Jannes Warnken und Ole Kühling präsentiert der Regionalligist drei weitere Neuzugänge, die sowohl kurzfristige Qualität als auch langfristige Perspektiven mitbringen sollen. Nach einer Reihe bereits vollzogener Verpflichtungen in allen Mannschaftsteilen wird das personelle Gerüst damit weiter verdichtet.
Mit Marvin Benjamins stößt ein technisch starker Offensivspieler vom SC Preußen Münster zu den Ostfriesen. Der 23-Jährige gilt als kreativer Linksfuß für das offensive Mittelfeld und bringt bereits wertvolle Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit.
Besonders bemerkenswert: In der vergangenen Saison feierte Benjamins sein Debüt in der 2. Bundesliga, als er am 10. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg zum Einsatz kam. Insgesamt kommt er zudem auf 41 Regionalliga-Spiele und soll in Emden vor allem für mehr Kreativität zwischen den Linien sorgen.
Auch für die Zentrale hat Kickers nachgelegt. Jannes Warnken wechselt von der U23 des SV Werder Bremen nach Ostfriesland und gilt als entwicklungsfähiger Defensivspieler.
Der 20-Jährige wurde seit der U11 im Bremer Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins. In der vergangenen Saison sammelte er erstmals regelmäßig Einsatzminuten in der Regionalliga Nord und machte dabei auf sich aufmerksam.
Mit seiner körperlichen Präsenz (1,91 Meter) soll Warnken künftig vor der Abwehr Stabilität geben und zugleich den nächsten Entwicklungsschritt im Herrenbereich gehen.
Mit Ole Kühling sichert sich Kickers Emden zudem einen jungen, vielseitig einsetzbaren Defensivspieler aus der U19 des 1. FC Union Berlin. Der 19-Jährige war dort zuletzt Kapitän und zählte zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft.
Zuvor wurde der Linksfuß bereits im Nachwuchs von Werder Bremen ausgebildet und bringt trotz seines Alters eine bemerkenswerte Ausbildungshistorie mit. Kühling kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und wurde zudem mehrfach in den Profikader der Berliner integriert.
Mit den drei neuen Spielern setzt Kickers Emden den bereits umfangreichen personellen Umbruch konsequent fort. Auffällig ist dabei die klare Linie: Der Klub kombiniert junge, entwicklungsfähige Talente mit bereits erfahrenen Regionalliga-Spielern.
Neben Akteuren wie Benjamins, Warnken und Kühling hatte der Verein zuvor bereits in anderen Mannschaftsteilen nachgelegt – unter anderem mit Offensivverstärkungen wie Semin Kojic und Matti Tjaden sowie erfahrenen Kräften wie Sandro Plechaty oder Bogdan Shubin.
Die Vielzahl an Neuzugängen zeigt deutlich, dass Kickers Emden den Kader nicht nur verbreitert, sondern gezielt in Tiefe und Qualität umbauen will.