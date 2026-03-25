Emden klettert nach Sieg in Schöningen – Theo Schröder glänzt

In der Regionalliga Nord wurde heute mit einem Nachholspiel der Spielbetrieb fortgesetzt. In dieser Begegnung ging es für beide Seiten darum, in der englischen Woche wichtige Zähler für den Klassenerhalt beziehungsweise eine stabilere Platzierung im Mittelfeld zu sichern. Es war eine Partie, die von taktischer Disziplin geprägt war, aber in der Schlussphase noch einmal eine hohe emotionale Intensität entwickelte.
---
In einem hart umkämpften Duell entführte der BSV Kickers Emden drei wichtige Punkte beim Aufsteiger FSV Schöningen. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff gab es den ersten emotionalen Höhepunkt für die Gäste: In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, also in der 45.+4 Minute, erzielte Theo Schröder das 0:1 für Emden.
Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Schöningen um den Ausgleich, doch die Defensive der Ostfriesen hielt dem Druck stand. In der Schlussphase schien die Vorentscheidung gefallen, als erneut Theo Schröder in der 85. Minute zur Stelle war und das Tor zum 0:2 markierte. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und warfen noch einmal alles nach vorne. Der Anschlusstreffer durch Shamsu Mansaray in der 88. Minute zum 1:2 ließ die Hoffnung kurzzeitig wieder aufkeimen, kam jedoch zu spät, um die Heimniederlage noch abzuwenden.
Durch diesen Auswärtssieg klettert der BSV Kickers Emden mit nun 32 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz und zieht damit nach Punkten mit dem SC Weiche Flensburg 08 und dem SV Werder Bremen II gleich. Der FSV Schöningen verharrt mit 25 Zählern auf dem 13. Rang.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________