Emden, Göttingen, Wolfenbüttel: Gegner des JFV Biber stehen fest

Nach der erfolgreichen Qualifikation zur A-Junioren Niedersachsenliga stehen nun auch die Gegner für den JFV Biber fest.

Der JFV Biber setzte sich in zwei Relegationsspielen gegen den JFV A/O/B/H/H II durch und freut sich auf das Abenteuer Niedersachsenliga. Aus zwölf Mannschaften wurden zwei Staffeln gebildet. Die beiden Gruppenersten ermitteln in einem Hin- und Rückspiel den Niedersachsenmeister.

Die Beverstedter bekamen folgende Mannschaften in ihre Gruppe zugeteilt: Kickers Emden, 1. SC Göttingen 05, TuS Sudweyhe, VfL Westercelle und der MTV Wolfenbüttel.