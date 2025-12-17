Emden, Göttingen, Wolfenbüttel: Gegner des JFV Biber stehen fest

Nach der erfolgreichen Qualifikation zur A-Junioren Niedersachsenliga stehen nun auch die Gegner für den JFV Biber fest.
Der JFV Biber setzte sich in zwei Relegationsspielen gegen den JFV A/O/B/H/H II durch und freut sich auf das Abenteuer Niedersachsenliga. Aus zwölf Mannschaften wurden zwei Staffeln gebildet. Die beiden Gruppenersten ermitteln in einem Hin- und Rückspiel den Niedersachsenmeister.
Die Beverstedter bekamen folgende Mannschaften in ihre Gruppe zugeteilt: Kickers Emden, 1. SC Göttingen 05, TuS Sudweyhe, VfL Westercelle und der MTV Wolfenbüttel.
Göttingen gewann die Herbstrunde ohne Niederlage, Kickers Emden beendete die Herbstrunde in der zweiten Staffel als Zweiter. Es warten also harte Brocken auf die Biber. Die Kickers sind auch gleich der erste Gegner des JFV. Am 28. Februar sind sie in Frelsdorf zu Gast.
Im Bezirkspokal wartet im März der MTV Ramelsloh auf den JFV. Der MTV tütete in seiner Landesliga-Staffel die Meisterschaft ein. Der Sieger der Partie wird ins Halbfinale einziehen.
A-Junioren Niedersachsenliga
Staffel 1
JFV Biber
BSV Kickers Emden
1. SC Göttingen 05
TuS Sudweyhe
VfL Westercelle
MTV Wolfenbüttel
Staffel 2
MTV Gifhorn
HSC Hannover
OSV Hannover
SC Hemmingen-Westerfeld
BW Lohne
SC Spelle-Venhaus