Emden empfängt Drochtersen/Assel – Meppen vor Härtetest in Lübeck

Überblick über den 19. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Regionalliga Nord
Werder II
Hamburger SV II
St. Pauli II
VfB Lübeck

Am kommenden Wochenende steht der 19. Spieltag in der Regionalliga Nord an. Am Freitag empfängt der BSV Kickers Emden den SV Drochtersen/Assel. Am Samstag trifft der SC Weiche Flensburg auf den SV Werder Bremen II, der VfB Lübeck auf den SV Meppen, der VfB Oldenburg auf den FC Eintracht Norderstedt und der TuS Blau-Weiß Lohne auf den 1. FC Phönix Lübeck. Am Sonntag gastiert der HSC Hannover beim Hamburger SV II, der Bremer SV beim FC St. Pauli II und der SSV Jeddeloh bei Altona 93.

Morgen, 19:30 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
19:30live

Emden ist durch das 2:2 in Meppen nun seit drei Spielen ungeschlagen und steht in der Tabelle nun auf Platz 14. Nun wartet mit Tabellenführer Drochtersen/Assel das aktuell stabilste Team der Liga. Der SVD gewann 2:1 gegen St. Pauli II, bleibt auswärts wie zu Hause konsequent und tritt mit bemerkenswerter Reife auf. Emden braucht Mut – Drochtersen Bestätigung. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SV Drochtersen/Assel.

Sa., 15.11.2025, 13:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
13:30live

Weiche trennte sich zuletzt torlos von Phönix Lübeck, zeigte aber defensive Stabilität. Bremen II gelang gegen Altona 93 unter der Woche beim 5:1-Sieg wieder ein Befreiungsschlag. Während Flensburg mit einem Sieg weiter das Mittelfeld anführen kann, kann Werder zum kommenden Gegner aufschließen und den SC in der Tabelle sogar überholen. Das Hinspiel endete mit einem 5:1-Sieg für den SC Weiche Flensburg.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
14:00live

Ein echtes Traditionsduell an der Lohmühle. Lübeck gewann zuletzt 3:2 beim Bremer SV und zeigte Moral, bleibt aber defensiv anfällig. Meppen setzt beim 2:2 gegen Emden seine Ungeschlagenen-Serie fort und führt mit 53 Toren weiterhin die Offensiv-Statistik der Liga an. Für beide Teams steckt viel Brisanz im Spiel: Lübeck will seine Heimstärke beweisen, Meppen darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SV Meppen.

Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
18:00live

Oldenburg bleibt durch das 1:0 im Topspiel bei Jeddeloh erster Verfolger von Drochtersen/Assel. Die Offensive präsentiert sich weiterhin variabel, die Defensive stabil. Norderstedt holte beim 1:0 gegen Altona wichtige Punkte im Abstiegskampf, reist aber als klarer Außenseiter an. Für den VfB zählt nur ein Dreier, um Meppen und Drochtersen unter Druck zu setzen. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den VfB Oldenburg.

Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
18:00live

Lohne sendete mit dem 3:1 in Hannover ein Lebenszeichen und hofft, diesen Schwung mitzunehmen. Der Aufsteiger kämpft um jeden Punkt. Phönix dagegen blieb beim 0:0 in Flensburg blass, steht aber weiterhin solide auf Rang fünf. Der Favorit kommt aus Lübeck – aber Lohne tritt inzwischen freier auf und wittert im eigenen Stadion Chancen. Das Hinspiel endete mit einem 5:0-Sieg für den 1. FC Phönix Lübeck.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
13:00live

Der HSV II meldete sich mit zwei jüngsten Siegen zurück und gewann beim 1:0 in Hannover mit reifer Leistung. HSC Hannover verlor dagegen 1:3 gegen Lohne und bekam zu allem Überfluss auch noch zwei rote Karten. Beide Teams stehen mit 21 Punkten im Mittelfeld – ein Sieg würde den Blick nach oben richten. Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den HSC Hannover.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
14:00live

Altona blieb beim 1:5 gegen Werder Bremen II ohne Fortune und stagniert auf Rang 16. Nun kommt Jeddeloh – trotz der 0:1-Niederlage gegen Oldenburg spielt der SSV weiterhin eine starke Saison und greift sogar nach den Spitzenplätzen. Der Unterschied könnte in der Effektivität liegen: Altona kämpft, Jeddeloh punktet. Oder gelingt Altona doch eine Überraschung? Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für den SSV Jeddeloh.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
14:00live

St. Pauli II unterlag 1:2 in Drochtersen, zeigte aber über weite Strecken eine couragierte Leistung. Der Bremer SV war beim 2:3 gegen Lübeck vor allem in der Anfangsphase nicht auf dem Platz, hat sich jedoch noch gut zurück gekämpft. Beide Teams brauchen Punkte – die Kiezkicker für den Abstiegskampf, der BSV, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den Bremer SV.

