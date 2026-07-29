Emco-Kreispokal - Ergebnisse vom Mittwoch

Der Pokalabend verspricht drei interessante Duelle: Berßen fordert Dörpen heraus, Rütenbrock empfängt Raspo Lathen und Altenlingen III hat Germania Twist zu Gast. Gesucht werden die nächsten Teilnehmer der zweiten Runde.

Altenlingen III - Germ.Twist

Willkommen zur 1. Runde des Emco-Kreispokals! 🏆 Im Rahmen der Rütenbrocker Sportwoche eröffnen der VfL Rütenbrock und der SV Raspo Lathen ihre Pflichtspielsaison 2026/27. Die Gastgeber wollen nach Platz acht in der vergangenen Emslandliga-Spielzeit den eingeschlagenen Aufwärtstrend unter dem neuen Trainerduo Jörg Brunen und Lars Kollmer fortsetzen. Auf der anderen Seite reist mit Raspo Lathen der Meister der Kreisliga Mitte/Nord an, der nach dem Aufstieg nun auch auf Emslandliga-Niveau für Furore sorgen möchte.

Für beide Mannschaften ist das Pokalduell die erste echte Standortbestimmung der neuen Saison und im K.-o.-Wettbewerb zählt von Beginn an nur eines: das Ticket für die zweite Runde. Ich bin für euch live vor Ort und begleite das Pokalduell zwischen dem VfL Rütenbrock und dem SV Raspo Lathen im Liveticker. Alle Tore, Highlights und wichtigen Szenen gibt's hier in Echtzeit, solange die Technik mitspielt. Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

Berßen - SV Dörpen

Der SV Listrup II ist mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg beim SV Heidekraut Andervenne in die nächste Runde eingezogen. Jake Lohmöller brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (39.) und legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit einem Distanzschuss zum 2:0 nach (52.). Den Schlusspunkt setzte Hannes Hinterding, der nach Vorarbeit von Lohmöller zum 3:0-Endstand traf (84.). Damit ließ Listrups Reserve defensiv nichts anbrennen und zog verdient in die nächste Pokalrunde ein.

Für den SV Polle ist der Emco-Kreispokal bereits nach der ersten Runde beendet. Beim klassentieferen SV Wettrup unterlag der Vertreter der 1. Kreisklasse mit 3:4. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für die Überraschung und führten nach Treffern von Thomas Fehren (7.) und Andreas Reimer (38.) mit 2:0. Polle kämpfte sich durch Daniel Wester (68.) und Melvin Struckmann (84.) zwar zum Ausgleich zurück, doch Thorben Foppe (85.) und erneut Fehren (88.) entschieden die Partie zugunsten Wettrups. Der verwandelte Foulelfmeter von Noel Töller in der Nachspielzeit kam für den SV Polle nur noch zur Ergebniskosmetik.

Holt. Biene III - SV Varenrode

Neubörger - BV Clusorth

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr VfL Herzlake Herzlake II SV Sigiltra Sögel 1920 Sögel 15:00 PUSH

Herzlake II - Sögel

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr VfB Lingen VfB Lingen SV Flechum Flechum 15:00 PUSH

VfB Lingen - Flechum

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Meppen SV Meppen III SV Hilkenbrook Hilkenbrook 15:00 PUSH

SV Meppen III - Hilkenbrook

Fresenburg - Gr. Hesepe

Ahlen - Sögel II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Fortuna Beesten 1929 Beesten SV Eltern Eltern 15:00 PUSH

Beesten - Eltern

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr Haselünner SV Haselünne SG Bramsche 1966 Bramsche 15:00 PUSH

Haselünne - Bramsche

FC Fatihspor - Heede

Aschendorf II - Erika/Altenb

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Esterwegen Esterwegen TuS Haren 1920 Haren 15:00 PUSH

Esterwegen - Haren

SV Germania Thu... - SV G. Twist

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten II SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel 15:00 PUSH

Laxten II - SV Bawinkel

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr TSV Concordia Schöninghsdorf 1924 Schöninghsdo VfL Emslage Emslage 19:30 PUSH

Schöninghsdo - Emslage

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Eisten Hüven Hüven SV Sparta Werlte Werlte 15:00 live PUSH

Hüven - Werlte

Schwefingen II - SV Concordia Em... III

SC Baccum II - BW Lünne

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr DJK SV Werpeloh SV Werpeloh SV Teglingen Teglingen 19:30 PUSH

SV Werpeloh - Teglingen

Werlte II - SV Dörpen

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Union Meppen Union Meppen FC 47 Leschede Leschede 15:00 PUSH

Union Meppen - Leschede

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FC 47 Leschede Leschede II SV Adler Messingen 1922 Messingen 15:00 live PUSH

Leschede II - Messingen

Erika/Altenb II - SG Wal. Has.

Hemsen - Breddenberg

Dalum II - Spelle-Venh. IV

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen II SV Surwold Surwold 13:00 PUSH

Altenlingen II - Surwold

SG Stavern - BW Papenburg II

Mo., 03.08.2026, 20:00 Uhr SV Langen SV Langen II FC Schapen 27 Schapen 20:00 PUSH

SV Langen II - Schapen

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SC Adorf SC Adorf SV Alemannia Salzbergen Salzbergen II 15:00 PUSH

SC Adorf - Salzbergen II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Dohren Dohren VfL Herzlake Herzlake 15:00 PUSH

Dohren - Herzlake

Spelle-Venh. III - Holt. Biene II

Emmeln - BW Papenburg III

Wehm - Dersum

SG Osterbrock /... - Dalum

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel II SV Neuringe SV Neuringe 15:00 PUSH

SV Bawinkel II - SV Neuringe

SpG Lähden-Holt... - Brögbern

SpVgg Hülsen - Bockholte

Lorup - TuS Lingen II

SG Wippingen - E. Papenburg

Gr. Hesepe II - Emsbüren II

Surwold II - SG Lehe

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr VfL Emslage Emslage II FC Wesuwe 1930 Wesuwe 15:00 live PUSH

Emslage II - Wesuwe

SG Lahn - Börger

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Bokeloh Bokeloh II SV Eintracht Schepsdorf 1968 Schepsdorf 15:00 PUSH

Bokeloh II - Schepsdorf

Wesuwe II - SV G. Twist II

Haren II - SG Fehndorf

SG Rhede/Brual II - Vrees

Lorup II - Neulangen