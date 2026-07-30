Emco-Kreispokal - 1.Runde!

Der Pokalabend verspricht drei interessante Duelle: Berßen fordert Dörpen heraus, Rütenbrock empfängt Raspo Lathen und Altenlingen III hat Germania Twist zu Gast. Gesucht werden die nächsten Teilnehmer der zweiten Runde.

Germania Twist setzt sich standesgemäß durch

Der SV Germania Twist ist seiner Favoritenrolle in der ersten Runde des Emco-Kreispokals gerecht geworden. Beim ASV Altenlingen III aus der 2. Kreisklasse feierte der Kreisligist einen souveränen 3:0-Erfolg. Darian Schnieders brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel machte Alex Vedder mit einem Doppelpack (49./53.) alles klar und führte Germania Twist verdient in die zweite Pokalrunde. Rütenbrock verspielt 3:2-Führung – Lathen dreht das Pokalduell

Der SV Raspo Lathen hat sich in einer torreichen Partie mit 5:3 beim VfL Rütenbrock durchgesetzt und zieht verdient in die zweite Runde des Emco-Kreispokals ein. Vor vielen interessierten Zuschauern erwischten die Gastgeber den besseren Start. Marek Heyne (22.) und Niklas Müller (27.) sorgten für eine 2:0-Führung, ehe Tim Gerdelmann (32.) und Dominic Dickmann (42.) für Lathen ausglichen. Markus Germer stellte mit einem Distanzschuss kurz vor der Pause den 3:2-Halbzeitstand her.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Simon Böwer erzielte mit einem sehenswerten Treffer den Ausgleich (72.), Francis Muyumba Muteba drehte die Partie endgültig (83.) und Dominic Dickmann setzte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:3 (90.+1). Während Rütenbrock eine 3:2-Führung aus der Hand gab, belohnte sich Lathen für eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit dem verdienten Einzug in die nächste Pokalrunde. 📸 Tipp: Klickt auf das Spiel - dort findet ihr alle Fotos und Video-Highlights der Partie. P.S.: Ein großes Dankeschön - und ein 👍 - an den netten Herren, der mir in der Halbzeitpause bei 33 Grad eine kühle Flasche Wasser und eine Bratwurst vorbeigebracht hat. Solche Gesten machen den Amateurfußball aus. Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier! Dörpen löst Pflichtaufgabe souverän

Der SV Blau-Weiß Dörpen ist mit einem ungefährdeten 5:0-Erfolg bei der SG Berßen/Hüven in die zweite Runde des Emco-Kreispokals eingezogen. Gegen den klassentieferen Vertreter aus der 1. Kreisklasse brachte Adrian Weizel die Gäste nach 23 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Paul Niers auf 2:0 (41.). Lange hielt Berßen die Partie im zweiten Durchgang offen, ehe Jannes Meyering in der 84. Minute für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase schraubten Marius Klasen (90.) und erneut Adrian Weizel (90.+2) das Ergebnis auf 5:0. Damit wurde der Kreisligist seiner Favoritenrolle gerecht und darf sich in rund drei Wochen auf die zweite Pokalrunde freuen.

Der SV Listrup II ist mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg beim SV Heidekraut Andervenne in die nächste Runde eingezogen. Jake Lohmöller brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (39.) und legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit einem Distanzschuss zum 2:0 nach (52.). Den Schlusspunkt setzte Hannes Hinterding, der nach Vorarbeit von Lohmöller zum 3:0-Endstand traf (84.). Damit ließ Listrups Reserve defensiv nichts anbrennen und zog verdient in die nächste Pokalrunde ein.