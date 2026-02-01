Embrach verliert Top-Torjäger - Zuzüge bei Brüttisellen

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC EmbrachTrainer: Patrick Rico Hölzel, Markus GrossZugänge: Lukas Becker (FC Dübendorf), Ive Noa Alig (Grasshoppers Club Zürich U19), Yannick Kouame (Zuletzt FC Red Star)Abgänge: Hasan Coskun (FC Albania), Samet Ademi (FC Effretikon), Yusuf Porgali (Karriereende), Christian Hueber (FC Klosterneuburg/AUT)FC GlattbruggTrainer: Radoljub Baratovic, Marko BaratovicZugänge:Abgänge:

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 2 getätigt



FC Gossau ZH

Trainer: Andreas Häsler

Zugänge:

Abgänge:



FC Greifensee

Trainer: Felix Bollmann

Zugänge:

Abgänge: Colin Bleuler (FC Effretikon II)



FC Herrliberg

Trainer: Benjamin Benz

Zugänge: Oliver Wyss (FC Herrliberg II)

Abgänge:



FC Küsnacht

Trainer: Marcio De Araujo

Zugänge:

Abgänge:



FC Phönix Seen

Trainer: Ardian Laski

Zugänge: Jesaja Damian Uwuruike (FC Elgg)

Abgänge: Markeljan Sema (FC Töss)



FC Stäfa

Trainer: Jonas Elmer

Zugänge:

Abgänge:



FC Wald

Trainer: Boris Juric, Stefan Juric

Zugänge:

Abgänge: Lirind Pacolli (FC Dietikon II), Adilj Sejdiji (FC Brüttisellen-Dietlikon), Tolunay Berk Ates (FC Richterswil)



FC Wiesendangen

Trainer: Sokol Maliqi

Zugänge:

Abgänge:



SC Veltheim

Trainer: Richard Oswald

Zugänge:

Abgänge: Stefan Brazda (SC Veltheim II)

