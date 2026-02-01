 2026-01-27T15:58:05.997Z

Embrach verliert Top-Torjäger - Zuzüge bei Brüttisellen

Winter-Transferübersicht: 2. Liga, Gruppe 2

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Renat Amdiy (SV Höngg II), Barry Alino (FC Tössfeld)
Abgänge:

FC Beringen
Trainer: Dario Russo
Zugänge: Enrico de Nobile Berglas (SV Schaffhausen), Nevin Leu (FC Schaffhausen)
Abgänge: Ahmed Sayyid (SV Schaffhausen)

FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge: Nouri Dekhili (FC Seuzach), Adilj Sejdiji (FC Wald)
Abgänge: Robin Senn (FC Effretikon), Darwyn Burgos (Zürich City SC)

FC Embrach
Trainer: Patrick Rico Hölzel, Markus Gross
Zugänge: Lukas Becker (FC Dübendorf), Ive Noa Alig (Grasshoppers Club Zürich U19), Yannick Kouame (Zuletzt FC Red Star)
Abgänge: Hasan Coskun (FC Albania), Samet Ademi (FC Effretikon), Yusuf Porgali (Karriereende), Christian Hueber (FC Klosterneuburg/AUT)

FC Glattbrugg
Trainer: Radoljub Baratovic, Marko Baratovic
Zugänge:
Abgänge:

FC Gossau ZH
Trainer: Andreas Häsler
Zugänge:
Abgänge:

FC Greifensee
Trainer: Felix Bollmann
Zugänge:
Abgänge: Colin Bleuler (FC Effretikon II)

FC Herrliberg
Trainer: Benjamin Benz
Zugänge: Oliver Wyss (FC Herrliberg II)
Abgänge:

FC Küsnacht
Trainer: Marcio De Araujo
Zugänge:
Abgänge:

FC Phönix Seen
Trainer: Ardian Laski
Zugänge: Jesaja Damian Uwuruike (FC Elgg)
Abgänge: Markeljan Sema (FC Töss)

FC Stäfa
Trainer: Jonas Elmer
Zugänge:
Abgänge:

FC Wald
Trainer: Boris Juric, Stefan Juric
Zugänge:
Abgänge: Lirind Pacolli (FC Dietikon II), Adilj Sejdiji (FC Brüttisellen-Dietlikon), Tolunay Berk Ates (FC Richterswil)

FC Wiesendangen
Trainer: Sokol Maliqi
Zugänge:
Abgänge:

SC Veltheim
Trainer: Richard Oswald
Zugänge:
Abgänge: Stefan Brazda (SC Veltheim II)

