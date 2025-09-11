Embrach gewinnt - Topfavoriten schadlos

Die Runde ist gezeichnet von Aufstiegskandidaten, die ihre Spiele gewinnen und von Aufsteigern, die auf der Stelle bleiben. Langsam aber sicher lassen sich in der Tabelle gewisse Tendenzen erkennen, wobei Veltheim und Herrliberg diese bislang überzeugend anführen.

Nach einem verregneten 3. Spieltag zeigte sich am Wochenende vielerorts die Sonne wieder und so konnten die Spieler und Fans bei bestem Wetter den Fussball geniessen. Die strenge englische Woche neigt sich dem Ende zu und die Teams dürften froh sein, geht es erst in einer Woche wieder weiter mit dem Ligabetrieb.

FC Greifensee 1:1 FC Wald

FC Bassersdorf 3:2 FC Brüttisellen-Dietlikon

FC Gossau 1:3 FC Wiesendangen

FC Stäfa 4:0 FC Küsnacht

FC Embrach - FC Phönix Seen

Zum Abschluss der 4. Runde traf der FC Embrach im heimischen Bilg auf den FC Phönix Seen aus Winterthur. Embrach hält sich mit zwei Siegen aus drei Spielen bislang solide im vorderen Mittelfeld und ist bemüht, denn Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Auch Phönix Seen dürfte angestachelt gewesen sein; sie würden mit einem Sieg gleich sechs Mannschaften in der Tabelle überholen.

Das Spiel am Mittwochabend entwickelte sich zu einer relativ einseitigen Geschichte. Schon früh führte das Heimteam mit 2:0 dank Toren von Janik Züttel in der 15. und Christian Hueber in der 20. Minute. Bis zum Pausenpfiff waren die Embracher nah am 3:0, Phönix-Keeper Arlotta hielt seine Mannen noch gerade so im Spiel.

Nach der Pause verstand es der FC Phönix Seen, Druck zu machen und den Anschluss zu suchen. Trotz gutem Beginn der Gäste gelang aber in der 58. Minute die Vorentscheidung für den FC Embrach. Sandro Huber, schon beim ersten Tor massgeblich beteiligt, traf via Pfosten zum 3:0-Endstand. In der Folge kam von Seiten der Gäste kein Tempo mehr, und die Gastgeber verwalteten den Vorsprung bis ins Ziel. Somit stehen die Embracher nun auf Rang 4 der Tabelle, drei Punkte hinter dem Spitzen-Duo.

FC Herrliberg - FC Beringen

Bereits früh in der Saison ist der FC Beringen in der Krise: Nach vier Spielen stehen die Schaffhauser mit null Punkten und einer Tordifferenz von 3:16 am Tabellenende der Gruppe 2. Allein der FC Herrliberg, ein Aufstiegsaspirant, war durch den 8:1-Sieg auf dem heimischen Langacker für die Hälfte aller bisherigen Gegentore verantwortlich.

Nach einer frühen Führung für die Gäste durch Yannis Weber zündete Herrliberg den Turbo an. Ein Hattrick von Wyss, zwei Tore vor der Pause, eines in der 54. Minute, sorgten für klare Verhältnisse. Für die anschliessenden Treffer waren folgende Spieler besorgt: Cavaliere, Brauchli, Gaube (Doppelpack) und Farah. Das Schlussverdikt mit 8:1 ist für die weit gereisten Beringer enorm bitter, während die Herrliberger punktgleich mit Veltheim den Liga-Thron besetzen.

FC Glattbrugg - SC Veltheim

Nach dem optimalen Saisonstart mit neun Punkten aus sechs Spielen stand für den SCV das knifflige Auswärtsspiel in Glattbrugg an. Die von Radoljub Baratovic trainierte Equipe ging dann auch etwas überraschend nach einem Eckball in Führung. Der ehemalige GC-Stürmer Danijel Subotic haute das Leder nach zehn Minuten per Volley in die Maschen.

Die Winterthurer reagierten im Stile eines Topteams auf den Rückstand: Nur zwei Minuten später erzielte Kapitän Michienzi den Ausgleich. Wiederum nur fünf Minuten später war das Spiel, abermals durch Michienzi, komplett gedreht. Doch die klug aufspielenden Glattbrugger konnte noch vor der Halbzeit reagieren: Ibrahimi versenkte einen Freistoss Sekunden vor dem Pausenpfiff direkt zum 2:2-Pausenstand.

Nach Wiederanpfiff zog Veltheim das Spieldiktat an sich. In der 56. Minuten erzielte Bagnato mit seinem 7. Saisontor die 3:2-Führung. Erschwerend für die Aufholjagd des FCG kam die Gelb-Rote Karte für den 21-jährigen Verteidiger Marko Gasic hinzu. Dennoch blieb das Spiel bis in die Nachspielzeit spannend, ehe abermals Bagnato in der 90. Minute mit dem 4:2 für Veltheim den Auswärtssieg perfekt machte.

FC Greifensee - FC Wald

Der „2. Liga Dino“ Greifensee lud Aufsteiger Wald zum Mittelfeldduell ins heimische Grossriet. Das Spiel erwies sich als ausgeglichen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war in der 68. Minute Brunner für die Führung der Platzherren verantwortlich. Diese hielt jedoch nicht lange, denn bereits in der 71. Minute konnte Sejdiji für die Grün-Weissen ausgleichen. Nachdem FCW-Mittelfeldspieler Pereira Ribeiro in der 81. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog, kann Wald sicherlich zufriedener sein mit dem Punktgewinn. Somit gehen die beiden Mannschaften aus dem Zürcher Oberland punktemässig Hand in Hand.

FC Bassersdorf - FC Brüttisellen-Dietlikon

Bislang fand der FC Brüttisellen-Dietlikon den Tritt in der Liga noch nicht. Die Mission für die Gäste war klar: In der Nachbargemeinde sollen die ersten Punkte her. Doch dieses Unterfangen gelang in einem spannenden Spiel nicht und die Mannen in Grün bleiben somit weiterhin ohne Punkte.

Die Startphase ist den heimischen Bassersdorfern optimal geglückt. Nach 22 Minuten schoss Angelo Compagnino seine Farben in Front. Bis zur 67. Minute blieb dieses Resultat bestehen, bis Benet Fejzuli das Spiel zu Gunsten der Brüttiseller ausgleichen konnte. Nach dem Treffer waren es aber dann wieder die Hausherren, die auf das Gaspedal drückten. Merlin Morf und Andy Baumgartner waren zwischen der 73. und 75. Minute für das 2:1 und das 3:1 verantwortlich. Ein Aufbäumen zum Schluss der Partie, inklusive des Anschlusstreffers durch Barry Koffi zum 2:3, konnte die vierte Niederlage des FC Brüttisellen-Dietlikon nicht verhindern.

FC Gossau - FC Wiesendangen

Der FC Wiesendangen konnte seine durch das abgesagte Spiel vom Donnerstag aufgesparten Energiereserven optimal nutzen, um den besser klassierten FC Gossau mit 3:1 auswärts zu besiegen. Insbesondere in der Startphase legten sich die Gäste gleich ins Zeug und führten nach gut 20 Minuten schon mit 2:0. Für die Tore waren Joshua Toma und Tobias Meli besorgt.

Noch vor der Pause gelang es den Gossauern, den Anschlusstreffer durch Mirco Indino zu erzielen. Nach der Pause gelangen den Zürcher Oberländern aber keine Treffer mehr, womit sie sich mit dieser Heimniederlage begnügen mussten. Für das 3:1-Endresultat aus Sicht der Gäste sorgte Robin Oehninger in der 71. Spielminute.

FC Stäfa - FC Küsnacht

Die Aufsteiger aus Küsnacht konnten unter der Woche die ersten Punkte einfahren und sind gewillt, auch einen Aufstiegsfavoriten zu ärgern. Ein einfaches Unterfangen dürfte dies auf dem Frohberg nicht sein: Bislang zeigte sich der FC Stäfa durchaus souverän.

Unter den Augen des FCZ-Torwarts Yanick Brecher, dessen Bruder Dennis bei Stäfa im Kasten steht, bestätigten die Hausherren ihre Favoritenrolle und liessen dem FC Küsnacht beim 4:0-Sieg kaum Chancen. Insbesondere in der ersten Hälfte zeigten sich die Küsnachter zu fehlerhaft, um dem Gastgeber gefährlich zu werden.

Für das 2:0-Pausenresultat sorgte ein Doppelpack des pfeilschnellen Marko Ruckstuhl, der es verstand, den Küsnachter Abwehrrecken zu enteilen und sie so in die Bredouille zu bringen.

Kurz nach der Pause erzielte Elia Schmitt das 3:0. In der zweiten Halbzeit bäumten sich die Gäste aber auf und versuchten, durch Öffnen des Spiels zum Anschlusstreffer zu kommen, welcher bei einen Lattenknaller von Jacob und einem guten Abschluss durch Huber mit etwas Pech verpasst wurde. Den Schlusspunkt der Partie setzte Beda Krammer, der schlussendlich doch ein klares Resultat an der Anzeigetafel erscheinen liess.

So geht's weiter

Schon am Donnerstagabend wird die Nächte Runde mit dem Spiel des FC Küsnacht gegen Greifensee eröffnet. Alle weiteren Partien finden am Wochenende statt.

Die Spiele der 5. Runde im Überblick:

Donnerstag, 11.09.

FC Küsnacht - FC Greifensee

Samstag, 13.09.

FC Beringen - FC Stäfa

SC Veltheim - FC Gossau

FC Phönix Seen - FC Glattbrugg

Sonntag, 07.09.

FC Wiesendangen - FC Bassersdorf

FC Wald - FC Embrach

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Herrliberg

