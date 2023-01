Emanuele Ingrao wird neuer Trainer beim 1. FC Rielasingen-Arlen Ingrao wird Nachfolger von Michael Schilling

Ingrao hatte in der Vorsaison den FC Holzhausen nach zwei Siegen über den FC Denzlingen in die Oberliga geführt. Er ist Fachlehrer für Sport und Technik in Rottweil und tritt beim 1. FC Rielasingen-Arlen die Nachfolge von Michael Schilling an, der in der Winterpause zum FV Ravensburg wechselte.