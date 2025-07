Emanuel Baum übernimmt beim TSV Schwabmünchen

„Manu war auf unserer Top-fünf-Liste“, so Vogel. Aber zu Beginn unserer Suche war er noch in Königsbrunn, da hatten wir ihn noch nicht so auf dem Schirm. Als dann bekannt wurde, das Baum seine Zelte bei Türkgücu abbricht ging es schnell.

Vogel hat sich vorher über Baum informiert, bekam ein gutes Feedback. „Auch die ersten Gespräche waren positiv. Ich hatte sofort einen guten Eindruck“, erinnert sich der sportliche Leiter. „Manu passt in unser gesuchtes Profil“, ist Vogel überzeugt. Baum setzt auf einen ausgewogenen Fußball und Ballbesitz, wie er erklärt. Eigentlich hat er nach seinem Engagement in Königsbrunn mit einer Pause gerechnet. „Wenn dann aber die Chance kommt, ein Landesliga-Spitzenteam zu übernehmen, muss man zugreifen“, stellt Emanuel Baum klar. Für ihn galt es nur zu klären, ob der Aufwand auch mit Blick auf Beruf und Familie machbar ist.

Einen ersten Blick auf sein zukünftiges Team konnte Baum am Wochenende beim Testspiel in Illertissen werfen. Trotz der 3:1-Niederlage gegen den Regionalligisten und Bayerischen Pokalsieger sah er „viel Gutes“. Ein Eindruck, der sich nach dem ersten Training am Montag verfestigte. „Es ist eine wirklich gute Mannschaft, auf fast allen Positionen gleichwertig besetzt. Dazu kommen noch ein paar wirkliche Ausnahmespieler“, zeigt sich Baum guter Dinge. „Vor allem die Ausgeglichenheit wird ein großer Vorteil in der anstehenden Saison sein“, ist der neue Trainer überzeugt. Dass es ein sportlich erfolgreiches Jahr für Schwabmünchen werden soll, hat er der Mannschaft schon bei seiner Antrittsrede mit auf den Weg gegeben. Und zeitgleich um Nachsicht gebeten, wenn er „in den ersten Einheiten noch nicht jeden Namen parat hat“.

Baum hat seine Trainerkarriere im Nachwuchs begonnen, war da in Gersthofen, Aindling und Stätzling aktiv. Vor allem im Stätzling feierte er die ersten Titel. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er bei Schwaben Augsburg. Mit der Zwischenstation Friedberg ging es für den 52-Jährigen zurück nach Stätzling vor zwei Spielzeiten an der Seitenlinie stand. Vergangene Saison übernahm er in der Winterpause Türkgücü Königsbrunn, das fast hoffnungslos am Ende der Bezirksligatabelle stand.

Baum schaffte fast die Überraschung, am Ende fehlte nur ein Punkt, um den direkten Abstieg zu vermeiden. In Schwabmünchen will er nichts mit dem Tabellenkeller zu tun haben. „Wir wollen oben dabei sein“, gibt er als Ziel aus. Und er möchte länger als seine Vorgänger im Amt sein. Das ist auch im Sinne des TSV. „Wir wollen wieder Kontinuität schaffen. Und da sind wir bei Manu sicher, dass es klappt“, so Matthias Vogel.

Vogel ist auch davon überzeugt, dass die Schwabmünchner in der Landesliga oben stehen können. „Wir haben den Kader ein wenig verkleinert, aber die Qualität verbessert“, so der sportliche Leiter. Dass der Auftakt in die Vorbereitung ohne Trainer stattgefunden hat, ist für ihn kein Grund zur Sorge. „Maik und Tim Uhde haben das übernommen und ein super Job gemacht“, zeigt sich Vogel dankbar.