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Emanuel Aiwu verlässt den SK Sturm Graz
Innenverteidiger Emanuel Aiwu wechselt mit sofortiger Wirkung zu Apollon Limassol in die Cyprus League. Der 25-Jährige kam im Sommer 2024 zum SK Puntigamer Sturm Graz, insgesamt absolvierte der ehemalige österreichische Nachwuchsteamspieler 63 Partien für die Schwoazn, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.
Geschäftsführer Sport Michael Parensen: "Wir sind froh, mit diesem Wechsel nun eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben. Wir wünschen Emanuel alles Gute für seine weitere Karriere und bedanken uns für seinen Einsatz in den vergangenen beiden Jahren für den SK Sturm."
Emanuel Aiwu zum Abschied: "Trotz aller Störgeräusche in den letzten Wochen – in denen einige Themen auch medial größer gemacht wurden als sie tatsächlich waren – möchte ich mich bei Sturm Graz und allen Verantwortlichen im Verein für die vergangenen zwei Jahre bedanken. Es gab Höhen und Tiefen aber speziell mit den Spielen in der Champions League und dem Meistertitel konnten wir gemeinsam großartige Erfolge feiern. Ich freue mich nun, dass dieser Wechsel zustande kam und wünsche allen beim SK Sturm viel Erfolg für die kommende Saison.