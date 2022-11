EM-Quali: fast nur noch Dauerkarten für 200 Euro erhältlich Billige Kategorien restlos ausverkauft +++ nur noch sehr wenige Karten im "Roude Léiw Club" erhältlich

Wie aus der Übersicht des Online-Verkaufs der Abonnements für die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland hervorgeht, sind nur noch Dauerkarten für die Seitentribünen (200 Euro f. Vollzahler) bzw. sehr wenige für den "Roude Léiw Club" (600 Euro f. Vollzahler) erhältlich.

Für Fans, die sich beim Verkaufsstart am Dienstag noch nicht mit Karten eindecken konnten, bieten sich also noch gewisse, wenn auch begrenzte Möglichkeiten. Die entsprechenden Abos gibt es auf der Website der FLF in der Rubrik "Billeterie" genauso wie auf luxembourg-ticket.lu.