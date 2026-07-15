EM-Finalist startet bei 96 Taycan Ectibasi trägt künftig die Nummer 28 von red · Heute, 16:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sport News Südwest

Nur zwei Tage nach dem Endspiel der U19-Europameisterschaft hat Taycan Ectibasi sein erstes Training bei Hannover 96 absolviert. Der Neuzugang lernte seine neuen Teamkollegen kennen und erhielt zudem seine Rückennummer.

Für Taycan Ectibasi hat das Kapitel Hannover 96 begonnen. Der 19-Jährige stand am Dienstag erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Trainingsplatz, nachdem er erst am Wochenende mit der deutschen U19-Nationalmannschaft das Finale der Europameisterschaft in Wales bestritten hatte. Am Vormittag absolvierte der Mittelfeldspieler seine erste öffentliche Trainingseinheit im Trikot der Roten, ehe am Nachmittag gemeinsam mit der Mannschaft eine Krafteinheit im Indoor-Bereich folgte.

Kaum Pause nach dem EM-Finale Nach dem Turnier blieb Ectibasi kaum Zeit zur Erholung. Umso größer war die Vorfreude auf den Start bei seinem neuen Klub. „Mir war es wichtig, so schnell wie möglich zur Mannschaft dazuzustoßen, weil ich einfach riesige Lust habe, hier loszulegen“, erklärte der 19-Jährige auf der Homepage des Vereins. Seine ersten Eindrücke fielen durchweg positiv aus: Von seinen neuen Mitspielern sei er „von Anfang an super aufgenommen“ worden.